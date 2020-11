Le LHC à la maison – En quarantaine avec Aurélien Marti Tout au long de la semaine, des Lions racontent leur confinement dans la rubrique «En quarantaine avec…». On commence avec le défenseur au No 7. Jérôme Reynard

L’espace d’entraînement d’Aurélien Marti, sur son balcon. DR

Frappée par le Covid-19, toute l’équipe du Lausanne HC est en quarantaine jusqu’au 21 novembre compris. L’occasion d’en apprendre davantage sur les habitudes des Lions à domicile, et plus particulièrement des nouveaux Lions. D’ici à la fin de la semaine, un joueur raconte quotidiennement son confinement dans la rubrique «En quarantaine avec…». On commence ce lundi avec le défenseur Aurélien Marti, débarqué durant l’été de Lugano.

Mon livre de chevet:

Je ne suis pas du tout lecture, pendant cette quarantaine. Et pour être honnête, je ne suis pas un grand lecteur à la base.

La série qui me tient en haleine:

En ce moment, je regarde Ozark. Et récemment, j’ai bien aimé La casa de papel et The Walking Dead.

Mon entraînement type:

On a tous reçu des programmes hebdomadaires. En gros, cela représente deux séances de 1h à 1h30 par jour. On a pu embarquer un vélo d’appartement et des poids à la maison. J’avais déjà une barre et des disques. J’essaie de rester en forme de cette manière.

Mon rapport au hockey:

Je ne suis ni plus ni moins le hockey que d’habitude. J’ai regardé quelques matches ce week-end, en zappant d’une rencontre à l’autre. Et j’ai continué à suivre l’actualité de la National League sur mon téléphone.

Mon pêché mignon:

Les cookies et les brownies que prépare ma petite amie. J’essaie de ne pas trop en manger, mais à chaque fois que je passe devant la cuisine je les vois, alors ce n’est pas facile de résister.

Mes autres occupations:

On a encore pas mal à faire à la suite de notre déménagement. On a commandé de nouveaux meubles, il faut les monter. Sinon, je profite de faire des choses que je n’ai jamais le temps de faire: du tri, du nettoyage.

Ce qui me manque le plus:

Passer du temps et rigoler avec mes coéquipiers. Avoir ma petite routine.

Ce que j’apprécie le plus:

Pouvoir voir un maximum ma petite amie. Il y a aussi mon chien, même si je ne peux pas aller le promener. Je prends également du temps pour moi. Je réfléchis. Cela fait du bien.