Le LHC à la maison – En quarantaine avec Floran Douay Tout au long de la semaine, des Lions racontent leur confinement dans la série «En quarantaine avec…». Place ce jeudi à l’attaquant français. Jérôme Reynard

Pour Floran Douay, c’est entraînement avec vue. DR

Frappée par le Covid-19, toute l’équipe du Lausanne HC est en quarantaine jusqu’au 21 novembre compris. L’occasion d’en apprendre davantage sur les habitudes des Lions à domicile, et plus particulièrement des nouveaux Lions. D’ici à la fin de la semaine, un joueur raconte quotidiennement son confinement dans la série «En quarantaine avec…». Après Aurélien Marti, Tim Bozon et Mark Barberio, on continue ce jeudi avec l’attaquant français Floran Douay, débarqué durant l’été de Ge/Servette.

Mon livre de chevet

J’aime surtout les biographies ou les autobiographies sportives. J’ai lu le livre de Zlatan Ibrahimovic, par exemple. Mais en ce moment, je ne lis pas grand-chose.

La série qui me tient en haleine

The Last Kingdom. Sinon, j’aime bien les documentaires. Et puis, je suis passionné par l’espace et la NASA depuis tout petit. Il vient d’y avoir un lancement spatial. J’en ai profité pour le suivre à fond.

Mon entraînement type

Il se divise en plusieurs parties. Une partie prévention, pour éviter les blessures lorsque l’on reviendra au jeu (du renforcement notamment), une partie explosive (avec des sauts par exemple), une partie force (bas ou haut du corps) et une partie cardio, sur le vélo d’appartement (de la longue distance ou des intervalles). Le cardio, c’est clairement ce qui pique le plus.

Mon rapport au hockey

J’essaie de penser à autre chose, pour être le plus content possible de retrouver le hockey dimanche. Mais dans le même temps, je regarde quelques matches, principalement ceux de Ge/Servette, mon ancienne équipe.

Mon péché mignon

Le Ice Tea. J’en rêve après chaque séance. Ma petite amie m’en achète quand il n’y en a plus. Et parfois je lui demande si elle peut me prendre un paquet de M&M’S ou de chips avec… Mais je fais attention. Il va falloir être prêt tout de suite vu qu’on rejoue dès mardi contre Fribourg.

Mes autres occupations

La PlayStation. Je joue à des jeux de guerre, actuellement. Sinon, il y a mes cours à distance, j’ai des devoirs à rendre. Si tout va bien, j’obtiendrai mon bachelor en économie et management l’été prochain. Et puis, vu que j’ai déménagé durant l’été, je finis de m’installer dans mon appartement.

Ce qui me manque le plus

Voir mes coéquipiers, rigoler et traîner avec eux dans le vestiaire. Avec certains, on s’appelle, parfois. Mais c’est tout de même mieux de se retrouver tous ensemble.

Ce que j’apprécie le plus

Avoir plus de temps pour ma petite amie et pour mes cours.