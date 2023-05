Lausanne à Table – En quête de la meilleure salée au sucre Le festival gastronomique redémarre avec 47 événements. Dont un nouveau concours et un loto traditionnel. Cécile Collet

Marine Gasser, directrice de Lausanne à Table, devant les tourelles du palais de Rumine. Une table éphémère s’y tiendra! Lausanne à Table/Intuifilm

La «salée au sucre», c’est un peu comme le «déçu en bien», commente le Patrimoine culinaire suisse sur son site, comme pour prouver que l’épicentre de ce gâteau de pâte levée à la crème est bien vaudois. Du côté de Lausanne à Table, personne n’en doutait! Le concours de l’édition 2023 de la manifestation au long cours – 47 événements de mai à décembre – sera donc consacré à ce que certains appellent, dans un jargon encore plus régional, une «piscine».

«La trotte de la salée au sucre» succède donc au Caracathon et au Parcours des glaciers. «On a vu que les gens étaient très friands de concours, explique Marine Gasser, directrice de Lausanne à Table. On vend les 400 pass en quelques heures et l’année passée, on a vu des familles qui s’étaient fabriqué des grilles de dégustation pour évaluer les glaces!» Dix boulangeries participent, pour 3 élues seulement (35 fr., du 15 mai au 28 juin).

Tables éphémères

Une autre activité devrait provoquer l’engouement: les tables éphémères, de retour après quatre ans d’absence. Sept lieux (et chefs et cheffes) emblématiques ont été sélectionnés par le comité. Parmi les plus étonnants: le bureau de Vassilis Venizelos au château Saint-Maire (Abbaye de Montheron), un des clochetons du Palais de Rumine (Äta) ou le rooftop privé de la tour Bel-Air (Auberge du Mont). Chaque repas servi pour 4 à 10 personnes est précédé d’une visite des coulisses. Sur tirage au sort (120 fr. par personne), inscription jusqu’au 31 mai.

Moins exclusif, le premier Grand Loto de Lausanne à Table se déroulera à la salle des fêtes du Casino de Montbenon le 26 novembre. Les lots, forcément gourmands, sont fournis par les membres de l’association. Inscription dès le 15 septembre.

