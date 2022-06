Choix de vie – En quête d’indépendance financière à 40 ans S’arrêter de travailler dans la force de l’âge, une mouvance venue des États-Unis qui séduit de plus en plus de Suisses. Cette option est censée apporter une grande amélioration de la qualité de vie, au prix d’une certaine frugalité. Portrait de trois adeptes helvétiques. Mary Vakaridis

Dror Allouche a pris sa retraite à 46 ans après avoir été cadre dirigeant dans une compagnie internationale active dans la technologie et les services aux entreprises. D. BÜTTNER

«Dernièrement, je me suis découvert une passion pour les échecs. C’est un luxe inouï d’avoir du temps. Je fais plein de choses avec mes enfants. J’ai aussi tout le loisir d’organiser mes activités d’autoentrepreneur à venir, sans aucune pression financière.» Dror Allouche a 46 ans. Il vient de prendre sa retraite de sa vie en entreprise. Dror Allouche est un adepte de la philosophie FIRE, abréviation de l’expression anglophone de «Financial Independence Retire Early». L’objectif est d’atteindre le plus tôt possible son indépendance financière, en économisant un maximum et en optimisant ses placements.