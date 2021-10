Cadeau fiscal empoisonné – En recevant 5 millions, Perroy en perd 5 et demi La dénonciation spontanée d’un contribuable a des effets inattendus pour la Commune: sa participation à la facture sociale explose. Raphaël Ebinger

Image d’illustration. Georges Meyrat-A

Est-on plus riche quand on reçoit 5 millions de francs? À Perroy, on répond par la négative. La Commune en fait l’expérience concrète. Elle a reçu cette somme après qu’un de ses contribuables a utilisé l’outil légal de la dénonciation spontanée dans le but de régulariser sa situation fiscale, a révélé «La Côte». Le village a ainsi touché sa part sur le rappel d’impôts de son administré pour les années 2009 à 2017.

Là où le bât blesse, c’est que la rentrée extraordinaire sera prise en compte dans le calcul des acomptes de la facture sociale. Résultat: Perroy voit cette facture augmenter de 5,5 millions de francs. «Lors de la dernière séance du Conseil communal, j’ai averti l’assemblée qu’il y avait un risque considérable de devoir emprunter pour payer la différence de 500’000 francs», relève le syndic, Didier Haldimann. L’élu est fâché: «Le calcul est complètement fou! Le système est à l’envers.»