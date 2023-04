Un jeune patron témoigne – «En restant en Ukraine, j’ai découvert une grande famille» PDG d’une chaîne ukrainienne de magasins discount, Taras Panasenko n’a jamais cessé de ravitailler la population. Nous l’avons rencontré lors de son passage à l’IMD de Lausanne. Virginie Lenk

Taras Panasenko, fondateur de la chaîne de magasins Avrora, à l’IMD, Lausanne, le 31 mars 2023. CELLA FLORIAN/VQH

C’est un diplôme qui lui tient à cœur. Taras Panasenko a dû interrompre son MBA au prestigieux International Institute for Management Development (IMD) en raison de la guerre. Vendredi, il était de retour à Lausanne, pour finir sa formation et recevoir le document tant convoité. Et pourtant, il y a un an, le jeune entrepreneur ukrainien de 35 ans a bien cru que tout allait s’arrêter là. «Le 24 février 2022 (ndlr: jour de l’invasion russe de l’Ukraine) je me suis réveillé et tout ce qui avait un sens est devenu en quelques instants sans intérêt», se souvient-il en souriant.