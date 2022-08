Branle-bas de combat en Europe. Interdiction d’arroser nos pelouses, de remplir nos piscines et de laver nos voitures. Pire, certaines régions imposent des restrictions d’eau, pas plus de 200 litres par personne et par jour. L’horreur. Fleuves asséchés, terre craquelée, forêts enflammées, faune aquatique menacée, les images tournent en boucle sur nos écrans.

C’est tout l’ouest du Vieux-Continent qui est frappé par la sécheresse, la pire depuis cinq cents ans selon certains experts. Et ce n’est pas fini. Changement climatique oblige, ces épisodes seront de plus en plus fréquents.

Annonciateur de ce qui se passe déjà dans la Corne de l’Afrique? Là où la saison des pluies appartient aux manuels d’histoire et où la sécheresse tue. En Somalie, habituée à être éclipsée par les autres crises, les car wash ont tiré le rideau depuis longtemps. Les mots «gazon» et «piscine» ont disparu du vocabulaire et les poissons n’existent plus que sous forme de fossiles.

«En 2011, la sécheresse a tué 260’000 Somaliens.»

Dans cette région, ce phénomène est récurrent mais, comme chez nous, il est historique cette année. Quarante ans qu’on n’avait pas vu ça. Pas une goutte d’eau et aucun orage en perspective, disent les prévisionnistes, qui incriminent le dérèglement climatique. Plus rien ne pousse, le bétail meurt, condamnant toujours plus de familles à fuir la faim et la soif. Sans grand espoir. Dans les villes, les prix ont explosé, celui de l’huile a triplé.

En 2011, la sécheresse a tué 260’000 Somaliens. En 2022? Les statistiques devraient tomber en fin d’année, au moment où les multinationales de l’agroalimentaire dévoileront leur chiffre d’affaires et où l’inflation nous fera sérieusement hésiter entre la dinde et le chapon. Mais, c’est promis, on vous tiendra au courant.

