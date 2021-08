Rapport alarmant – «En Suisse aussi, l’urgence est plus claire que jamais» L’Europe centrale sera touchée plus qu’ailleurs par une augmentation d’événements extrêmes. Les experts appellent la Confédération à agir immédiatement. Gabriel Sassoon

À Cressier (NE), un violent orage a provoqué d’importants dégâts en juin dernier. keystone-sda.ch

Les récentes intempéries qui se sont abattues sur la Suisse ne sont qu’un aperçu de ce qui nous attend, prévient le GIEC. Selon le nouveau rapport du groupe d’experts sur le climat, notre pays n’échappera pas à la multiplication et l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes dus au réchauffement d’origine humaine.

Trois phénomènes en particulier menacent l’Europe centrale et occidentale, c’est-à-dire la Suisse et ses voisins français, allemands et autrichiens: les vagues de chaleur, les fortes précipitations et les sécheresses touchant l’agriculture et les écosystèmes.