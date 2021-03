Expérimentation animale – «En Suisse, la protection animale jouit d’une attention maximale» Ce mercredi matin, le Conseil national s’empare d’un dossier chaud: l’initiative populaire qui veut interdire l’expérimentation animale. Débat émotionnel en perspective. Sébastien Jubin

L’expérimentation animale revient sur le devant de la scène ce mercredi au Conseil national. Keystone

Selon le Conseil fédéral, l’initiative contre l’expérimentation animale et humaine va trop loin. Il estime que le droit en vigueur est assez sévère pour protéger suffisamment l’être humain et l’animal. Par ailleurs, le texte aurait des répercussions négatives sur la santé, la recherche et l’économie.

La population suisse ne pourrait en outre plus profiter des avancées scientifiques menées à l’étranger à cause de l’interdiction d’importer. L’initiative «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine - Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès» précise que l’expérimentation animale est considérée comme un mauvais traitement infligé aux animaux et peut constituer un crime. Simone de Montmollin (PLR/GE) fait partie de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national. Entretien.