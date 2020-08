Formation – En Suisse, le marché des places d’apprentissage est stable Le nombre de contrats conclus pour la rentrée 2020 dans les cantons de Vaud, de Genève et du Tessin est toutefois jusqu'ici nettement inférieur à celui de l'année précédente à la même époque.

Au 30 juillet, il restait encore 12'622 places d'apprentissage vacantes pour la rentrée 2020 sur le portail orientation.ch (image symbolique). Keystone/DPA-Zentralbild

Le marché des places d’apprentissage est stable, selon des tendances observées dans les cantons par la Task Force «Perspectives Apprentissage 2020». Près de 66'000 contrats ont été signés dans toute la Suisse jusqu’à fin juillet, soit une diminution de 1% sur un an.

Le nombre de contrats conclus pour la rentrée 2020 dans les cantons de Vaud, de Genève et du Tessin est toutefois jusqu'ici nettement inférieur à celui de l'année précédente à la même époque. Cette différence est due au fait que la phase de recrutement, qui intervient plus tard en Suisse romande et au Tessin, a coïncidé avec le confinement, explique mardi le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

Le retard constaté durant les mois d'avril à juin a toutefois été quelque peu rattrapé. A fin juillet, les conclusions de contrats d’apprentissage dans ces cantons représentaient en volume à peu près 90% de celui des contrats signés à fin juillet 2019. Il est encore possible de conclure des contrats d’apprentissage pour la rentrée 2020, rappelle par ailleurs le SEFRI.

En Suisse alémanique, le marché des places d’apprentissage n'a pas connu de grands changements. Le nombre de contrats conclus jusqu'à fin juillet était même plus élevé qu’en 2019 dans certains cantons.

Encore 12'000 places vacantes

Au 30 juillet, il restait encore 12'622 places d'apprentissage vacantes pour la rentrée 2020 sur le portail orientation.ch, où les cantons publient officiellement les places disponibles. En moyenne, environ 700'000 consultations sont enregistrées chaque mois sur le portail.

Pendant la période mars-avril, le nombre de consultations a reculé d'environ 408'000 par rapport à la même période de 2019, ce qui correspond à une baisse de 29%. Un accroissement de 321'000 consultations a par contre été constaté entre juin et juillet. Le repli lié au confinement a ainsi compensé en grande partie.

Les entreprises jouent le jeu

Concernant les personnes achevant leur apprentissage, de premiers enseignements valables sont attendus pour la fin du mois d'août. Malgré un contexte économique moins favorable, de nombreuses entreprises ont gardé les personnes en formation à l'issue de leur apprentissage ou les ont engagées par la suite, se réjouit le SEFRI.

Pour les personnes arrivant en fin d’apprentissage et encore à la recherche d’une solution de raccordement, des offres du domaine de la formation professionnelle sont proposées par les services d'orientation professionnelle et de carrière.

En ce qui concerne la rentrée 2021, il faudra attendre quelques mois pour que soit publiée la majeure partie des places d'apprentissage et pour qu'une estimation puisse être donnée, note encore le SEFRI.

ATS/NXP