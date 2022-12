Nouvelles technologies – En Suisse, le nombre de licornes atteint des sommets La Suisse compterait près de cinquante start-up évaluées à plus d’un milliard de dollars. Certaines peinent à recruter et prévoient de croître à l’étranger. Ghislaine Bloch

La plateforme GetYourGuide n’a pas réussi à trouver ses collaborateurs à Zurich. Conséquence: le siège a été transféré à Berlin. GYG

Dans l’imaginaire collectif, la licorne est un animal féerique: un cheval blanc avec une corne sur le front que l’on ne croise que dans les contes de fées et les dessins animés. Dans le monde de la tech, une licorne est une start-up, non cotée en bourse, valorisée grâce à ses levées de fonds à plus d’un milliard de dollars.