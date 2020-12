Consommation – En Suisse, les prix sont deux fois plus élevés que dans l’UE L’Office fédéral de la statistique publie ses chiffres provisoires sur la parité de pouvoir d’achat. Les services hospitaliers ou encore la viande se taillent la part du lion.

La Suisse est plus chère que tous les pays européens. Les prix sont 55% plus élevés que la moyenne de l’Union européenne, selon les données provisoires sur la parité de pouvoir d’achat publiées mardi par l’Office fédéral de la statistique.

En 2019, les Suisses devaient dépenser plus de 155 euros pour un panier de marchandises coûtant en moyenne 100 euros dans les 27 pays de l’UE, soit 173 francs au taux de conversion moyen. Cela signifie que le niveau des prix se situait à 155,2 points, contre 100 dans l’Union.

Dans le même temps, un Autrichien ne devait dépenser que 114 euros, un Allemand 111 euros, un Français 109 et un Italien 100, selon la comparaison internationale.

Certaines catégories sont particulièrement coûteuses dans la Confédération. Un Suisse déboursera 302 euros pour des services hospitaliers contre 100 en UE. L’enseignement (270) et la viande (231) sont aussi plus onéreux.

Les moyens de transport personnels et les équipements informatiques et audiovisuels sont dans la moyenne du continent. Les meubles, articles d’ameublement, tapis et autres revêtements de sol, coûtent légèrement moins (94,4).

Au niveau du produit intérieur brut (PIB), la Suisse est le pays le plus cher en matière de niveau des prix, avec ses 155,2 points, devant l’Islande (152,5 points) et la Norvège (147,6). La Turquie enregistre le niveau des prix le plus bas (44,4), suivi de la Macédoine du Nord (45,6) et de l’Albanie (50,0).

