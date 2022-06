Des Afghanes sur les routes vaudoises – «En Suisse, nous sommes à nouveau libres de faire du vélo» Après le sauvetage de cyclistes féminines lors de la prise de Kaboul par les talibans, les Championnats d’Afghanistan route femmes seront organisés à Aigle en octobre. Joel Espi

Elles étaient cinq membres de l’équipe afghane de cyclisme à rouler vendredi devant l’UCI à Aigle. CHANTAL DERVEY

Le terme qui revient le plus souvent dans la bouche de ces femmes, toujours souriantes et aimables, c’est le mot «liberté». Depuis quelques mois, Wahida, Muhadesa ou encore Nazanin sont libres de vivre leur passion pour le vélo. «Quand je roulais seule dans ma ville, je portais un masque pour qu’on ne me reconnaisse pas», raconte cette dernière.