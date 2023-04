Grand sondage Tamedia – En Suisse, on est heureux mais on ne s’aime pas beaucoup Une enquête nationale pointe les avantages et les inconvénients du pays. Si le fonctionnement de la Suisse plaît, l’avis sur ses habitants est plus mitigé. Joel Espi

Heureux dans leur majorité, les Suisses, comme les étrangers vivant dans le pays, disent apprécier particulièrement les paysages. Mais aussi la sécurité qui y règne. KEYSTONE

«La vie en Suisse». C’est le titre du sondage réalisé par Tamedia (éditeur de ce titre) en automne dernier, et auquel plus de 50’000 personnes dont plus de 9000 Romands ont répondu. En collaboration avec le cabinet LeeWass, cette enquête s’intéressait à la vision des habitants du pays sur la sécurité, la famille ou simplement le sentiment de bonheur.