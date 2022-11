Il y a vingt ans, la Commission Bergier publiait son rapport sur le rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Vous dites qu’il reste d’actualité…

Des parallèles peuvent être faits entre les résultats de nos recherches sur la période 1933-1945 et aujourd’hui. À l’époque, la Suisse est déjà touchée par des mouvements migratoires et par des décisions de fermeture. L’économie du pays est aussi déjà très mondialisée. Elle a des relations commerciales et financières essentielles avec l’Europe et les États-Unis. La Commission a aussi montré que l’application de la politique de neutralité était très floue. Elle évoluait et pouvait justifier tout et son contraire. Le constat reste valable.