Accusations aux États-Unis – «En tant que procureur fédéral, je suis le bouc émissaire» Michael Lauber devrait être sanctionné. Il est question de corruption et de fonds russes. Il réplique en disant que les accusations sont absurdes. Charlotte Walser

De graves accusations sont portées contre l’ancien procureur fédéral Michael Lauber. BORIS MÜLLER

La décision a été rendue publique vendredi soir. La commission d’Helsinki – un organe américain composé de représentants du parlement et de l’administration – demande au gouvernement américain d’envisager des sanctions contre l’ancien procureur fédéral Michael Lauber et deux autres anciens employés fédéraux. L’ancien investisseur russe et actuel activiste anticorruption Bill Browder avait plaidé en ce sens.