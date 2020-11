Fermeture des lieux de loisirs – En tout petit comité, on peut encore se faire un ciné Des salles organisent des projections privées pour continuer à fonctionner. D’autres se réinventent en ligne. Romaric Haddou

Au cinéma Rex à Vevey, Meryl Moser, directrice de Cinérive SA , Jonathan Waser, responsable programmation et Lois De Goumoens, responsable marketing. Les cinémas se réinventent en période Covid.

VANESSA CARDOSO/24HEURES

Les cinémas sont fermés, allons y voir des films. C’est ce que proposent plusieurs salles vaudoises, à l’arrêt forcé depuis le 3 novembre et la prononciation de l’état de nécessité par le Conseil d’État. Aux côtés des offres en ligne, qui avaient germé au printemps, les projections privées commencent à se faire une place. C’est le credo choisi par Laurent Toplitsch, fondateur du Cinéma d’Oron et du Zinéma, à Lausanne. Il organise des séances à la demande et pour des groupes de deux à cinq personnes. «Ce n’est pas rentable mais c’est un moyen de garder un vrai contact avec les spectateurs et avec le cœur de notre métier, explique l’exploitant. Plutôt que de rester les bras ballants, c’est aussi une manière de s’interroger sur ce que l’on peut faire dans le milieu culturel quand on ne peut pas travailler normalement.»

À Oron comme au Zinéma, il est possible de visionner des films récents mais aussi de réclamer une bobine ancienne, si la copie est toujours disponible et que les responsables sont prévenus assez tôt. «En parallèle, nous gardons notre offre en ligne, riche d’une vingtaine de films, qui est complémentaire et qui peut convenir à des gens qui ne souhaitent pas sortir ou prendre les transports publics», indique Laurent Toplitsch.

Chez Cinérive SA, qui exploite des cinémas à Vevey, à Montreux, à Aigle, à Orbe et à La Sarraz, «nous vous proposons d’agrandir votre salon», illustre la directrice Meryl Moser. Pour deux heures, c’est 250 francs, par exemple pour regarder un long-métrage, une série ou jouer aux jeux vidéo. «Le client vient avec son support et profite d’une salle privatisée.» L’office des faillites lui loue aussi régulièrement des salles pour des ventes aux enchères. Et la prochaine opération consiste à faire sponsoriser les tickets de cinéma. «Nous devons en réimprimer un million, c’est une belle visibilité pour les entreprises.» Pour Cinérive, la pandémie a aussi accéléré certaines décisions. À Vevey, une salle peu rentable a été fermée, elle sera transformée pour accueillir deux espaces d’Escape Room sur le thème du cinéma.

Le géant Pathé a lui aussi lancé un projet de privatisation. Intitulé Personal Ciné (deux heures pour 299 francs), il est pour l’heure limité à la Suisse alémanique. Chez Pathé, les consoles de jeux sont fournies, notamment la PlayStation 5 que beaucoup s’arrachent. «Personal Ciné a eu un démarrage réussi en août de cette année. La demande a été très forte et, en très peu de temps, Pathé a donc décidé d’étendre la phase de test à d’autres sites en Suisse alémanique. Une autre phase de test sera lancée prochainement à Berne et, si le succès est au rendez-vous, ce service sera étendu en Suisse romande», annonce Jolanda Schönenberger, en charge de la communication chez Pathé Suisse.

Au Cinéma Oblò, l’état d’esprit est différent. «Par principe, nous ne faisons pas de projections privées, c’était déjà le cas avant la pandémie, démarrent les bénévoles. L’Oblò est un lieu public et, de notre point de vue, le cinéma est une expérience qui doit se vivre en public et avec d’autres personnes: c’est une expérience individuelle en collectif. Nous organisons le plus souvent possible des discussions/rencontres en lien avec les projections, d’où l’intérêt d’avoir un public large.» Ils ajoutent qu’ils préfèrent «participer à l’effort collectif contre la pandémie plutôt qu’essayer de faire quelques recettes via des projections privées». En mars, lors de la première fermeture, ils ont par contre mis sur pied le projet Oblò-TV. «Ça permet de continuer à découvrir différents aspects du cinéma, de la culture alternative, etc., mais aussi une volonté de notre part de partager nos découvertes avec notre public. C’est donc pour nous une manière saine de continuer à faire du cinéma en cette période de pandémie.»

Parmi les structures qui ont préféré se concentrer sur une offre en ligne, on trouve aussi le CityClub de Pully. «En plus des films que nous aurions dû passer pendant cette période, nous avons récemment proposé une soirée concert en direct, rapporte le responsable communication Nicolas Wittwer. Elle était prévue le 14 novembre au CityClub et nous l’avons maintenue avec le dispositif complet pour soutenir les artistes, les techniciens et le milieu culturel en général.» L’idée a séduit puisque 2300 personnes ont déjà visionné ces trois concerts, dont 1000 en live. «C’est très encourageant et, même si c’est symbolique sur le plan financier, ça pourrait être complémentaire à notre offre classique. Par exemple, si nous sommes limités par une jauge de spectateurs à la réouverture, une diffusion en ligne en parallèle pourrait permettre de toucher davantage de monde», envisage Nicolas Wittwer. L’équipe du cinéma tient aussi à conserver une programmation soignée: «Nous continuons à sélectionner les films car nous voulons préserver l’expertise qui fait partie de nos atouts et parce qu’il est impératif de maintenir le lien avec le public.»