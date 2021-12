Entretien avec Joe Biden – En Ukraine, Vladimir Poutine se joue des Occidentaux

Depuis plusieurs semaines, sur le front ukrainien, le Kremlin de Vladimir Poutine alterne bruits de bottes et guerre de mots. Le président russe, qui jeudi sera le grand absent du sommet pour la démocratie organisé par Joe Biden, s’est entretenu lundi soir par visioconférence avec son homologue américain. Une nouvelle fois, il a entretenu le flou sur ses ambitions en Ukraine. Il dément tout projet d’invasion mais, de facto, a décidé de jouer une partie de poker avec les Occidentaux.

Au fil des ans, Vladimir Poutine a massé près de la frontière orientale de son voisin et en Crimée, la péninsule ukrainienne annexée en 2014, plus de 100’000 soldats. Au total, près de 115’000 hommes en incluant forces navales et aériennes - soit un neuvième de l’armée russe. Le Kremlin affirme que c’est une défense et non une menace, assurant, comme au printemps dernier lors d’une similaire montée de tensions, répondre à «l’activité croissante» des Occidentaux.