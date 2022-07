Météo extrême – «En une heure, on a perdu le travail d’une année…» Lundi soir, un déluge de grêlons s’est abattu dans la zone allant de Chêne-Bougeries à Choulex et Collonge-Bellerive. Vignes et cultures sont particulièrement touchées. Aurélie Toninato

De gros grêlons sont tombés dans le secteur de Choulex et Meinier. DR

Lundi vers 18 h, certaines communes de la rive gauche se sont parées d’un manteau blanc, un peu d’hiver en plein été. Mais l’épisode tient plus du drame que de la poésie: un déluge de grêle s’est abattu sur la zone, de Chêne-Bougeries à Choulex et Collonge-Bellerive, hachant pousses, fleurs et cultures sur son passage. «L’orage s’est développé au sud de la ville et a ensuite migré vers le nord, avec des pluies importantes et de la grêle durant une heure environ», explique Lionel Peyraud, prévisionniste à MétéoSuisse Genève.