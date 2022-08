Crise migratoire – En une nuit, 255 migrants ont été secourus au large de la Tunisie Entre vendredi et samedi, les autorités maritimes tunisiennes sont intervenues dans 17 tentatives d’émigration vers l’Italie.

Le 23 juillet dernier, l’ONG Sea-Watch avait déjà porté secours à un canot pneumatique à la dérive en Méditerranée avec 120 personnes à son bord. AFP/Sea-Watch/NORA BORDING

Les autorités maritimes tunisiennes ont secouru 255 migrants au cours de 17 tentatives d’émigration vers l’Italie dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé dimanche la garde nationale dans un communiqué. Les sauvetages des 255 candidats à l’émigration, «dont 170 provenant d’Afrique subsaharienne, le reste étant des Tunisiens, ont eu lieu dans la nuit du 5 au 6 août», selon le communiqué publié sur Facebook.

Les 17 tentatives déjouées par les patrouilles des gardes-côtes avaient pour point de départ «la côte est de la Tunisie» et pour destination les côtes italiennes, selon le porte-parole de la garde nationale Houcem Eddine Jebabli, cité dans le communiqué. Une somme non précisée en devises a été saisie par les autorités, selon le responsable.

Dès vendredi, la garde nationale avait interpellé, «dans une opération préventive», cinq individus qui «s’apprêtaient à mener une opération d’immigration clandestine à partir de la côte de la province de Sousse, dans l’est du pays», a ajouté Houcem Eddine Jebabli.

La météo estivale favorise les tentatives de traversée

Dans un autre communiqué dimanche, la marine tunisienne a annoncé le sauvetage la veille de 22 candidats à l’émigration clandestine, tous de nationalité tunisienne, dont 9 enfants et 3 femmes. Ils se trouvaient sur une embarcation qui dérivait à 80 km de l’île de Kuriat, en face de Monastir (centre-est).

Le 18 juillet, les gardes-côtes tunisiens avaient annoncé avoir secouru 455 migrants – 289 venus d’Afrique subsaharienne et pour le reste des Tunisiens – dans plusieurs opérations au large des côtes nord, est et sud du pays. Au printemps et en été, à la faveur d’une météo plus clémente, le nombre de tentatives d’émigration clandestine de Tunisiens et d’autres pays d’Afrique subsaharienne vers l’Europe tend à augmenter.

L’Italie est l’un des principaux points d’entrée en Europe pour les migrants en provenance d’Afrique du Nord, arrivant principalement de Tunisie et de Libye, deux pays d’où les départs ont recommencé à augmenter fortement ces deux dernières années. Entre le 1er janvier et le 22 juillet 2022, 34’000 personnes sont arrivées par la mer en Italie, contre 25’500 sur la même période de 2021 et 10’900 en 2020, selon le Ministère de l’intérieur italien.

AFP

