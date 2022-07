Dans une trentaine d’années, le Valais sera un véritable baron de l’énergie en Suisse. Une position loin d’être anecdotique alors que les craintes de pénurie d’électricité et des effets du réchauffement climatique s’intensifient de jour en jour. Ce qui va changer? La propriété des barrages, aujourd’hui entre les mains des grands groupes industriels tels qu’Alpiq, Axpo ou BKW, dont les actionnaires se trouvent dans les villes lémaniques et sur le plateau suisse.

À l’horizon 2055, tous ces barrages reviendront majoritairement (au moins à 60%) dans le giron des communes valaisannes et du canton. Et cela en raison de l’expiration des concessions hydrauliques (lire encadré). Les négociations ont débuté avec un pic attendu d’ici à dix ans, mais les enjeux sont colossaux. Et quand les prix donnent le tournis, les frottements ne sont jamais loin.