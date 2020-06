La «photographie de l’année» est révélée – En vert et contre tous Les images militantes, chocs et aériennes de l’Uruguayen Pablo Albarenga remportent le prestigieux World Photography Award 2020. Elles mettent en scène les défenseurs de la forêt amazonienne. François Barras

L’une des photos emblématiques de la série «Seeds of Resistance», de l’Uruguayen Pablo Albarenga, primée par le World Photography Awards 2020. Pablo Albarenga

Couché comme déjà mort ou dans un ultime acte de résistance face au piétinement? L’homme étendu sur son chiche linceul de fougères et un sol d’un brun sale tranche avec la végétation foisonnante occupant la moitié de l’image. La «photographie de l’année» décernée mardi par le Sony World Photography Awards 2020 récompense le combat de l’Uruguayen Pablo Albarenga. Elle symbolise de façon puissante les ravages de la déforestation et le combat des autochtones et met côte à côte, dans des photographies en vue aérienne, la nature et ses cicatrices industrielles, le végétal et l’animal, l’avant et l’après, ou plutôt l’«aujourd’hui» – crise ou pas, la déforestation continue de plus belle, et ses défenseurs font peu de poids face à des politiques gouvernementales ambiguës, hypocrites ou carrément prolobbies, tel le Brésil de Bolsonaro. Le pays a dénombré l’an passé 58 meurtres de militants, selon les ONG. Les multinationales (dont Sony) continuent de créer un consumérisme (et d’y répondre), dont la matière première passe par la mise à sac industrielle du poumon de l’Amazonie, ce que dénonce Pablo Albarenga.

Né en 1990, le natif de Montevideo rejoint avec sa série «Seeds of Resistance» la liste des photographes emblématiques du combat d’une époque. «Cette récompense représente pour moi une double victoire: la première, en me donnant l’occasion de raconter les histoires des communautés indigènes de l’Amazonie et de rendre hommage aux personnes qui se battent encore non seulement pour leur avenir, mais aussi pour celui de tous. La deuxième, en offrant le prix du photographe de l’année à l’Amérique latine, un continent historiquement raconté à travers des yeux étrangers.»

À noter, outre les dix photographes professionnels récompensés dans autant de catégories, la troublante présence d’un portrait sans visage, résultat d’une séance photo pour le magazine musical «MOJO». La main et les lunettes sont celles du leader des Pixies, Frank Black, également surnommé Black Francis, titre de cette œuvre de Tom Oldham (Royaume-Uni) qui remporte le prix du Photographe Open de l’année. «Invité à manifester sa frustration face aux séances photo, le chanteur a su exprimer son exaspération d’un geste parfait, les mains plongées dans son visage, précise le World Photography Award. Le résultat est d’une telle expressivité que cette photographie a servi d’image principale à l’article.»