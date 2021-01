Adresse gruérienne mythique – Encore du neuf à la Pinte des Mossettes Romain Paillereau parti, Nicolas Darnauguilhem reprend le piano de la célèbre pinte au-dessus de Charmey. David Moginier

Nicolas Darnauguilhem à l’époque du Neptune, à Genève. LAURENT GUIRAUD/TDG

On connaît le nom de celui qui va continuer à faire vivre l’excellence de la Pinte des Mossettes, cette grosse ferme de Cerniat, au-dessus de Charmey: Nicolas Darnauguilhem. Le chef au nom difficile à prononcer avait commencé sa carrière en globe-trotter avant d’ouvrir le Neptune, à Genève, où il proposait une cuisine naturelle et vivante, comme un manifeste moderne qui avait rencontré le succès (15/20 au «Gault&Millau»). Puis il avait lancé le Tablar, avec cette même gastronomie dans un cadre plus accessible.

Menu unique

Début 2020, il laissait Genève pour s’occuper de sa ferme dans le Haut-Bugey, qu’il voyait comme un lieu de vie mêlant ateliers, résidences d’artistes et retraites de yoga (par sa femme Sophie). Pourtant, dès le 4 mars prochain (si c’est possible en période de Covid), il reprendra la Pinte des Mossettes, rendue célèbre par Judith Baumann, qui y proposait déjà une cuisine enchantée et basée sur la nature. Les successeurs de la cheffe fribourgeoise ont perpétué le concept, en y apportant leur patte. Darnauguilhem gardera le principe d’un menu unique de cinq ou sept plats changé toutes les six semaines.

Quant à Romain Paillereau, qui l’exploitait depuis 2016 et avait été nommé Promu de l’année par «Gault&Millau» avec 17/20, il poursuivra son aventure en terre fribourgeoise. Le Bordelais passé par de grandes tables attend d’y voir plus clair dans ses projets dans ces temps compliqués, mais il pourrait ouvrir une brasserie dans l’Hôtel de la Croix-Blanche de Marsens. A suivre.