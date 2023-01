Ski alpin – Encore impériale, Mikaela Shiffrin entrevoit le record suprême L’Américaine a survolé le slalom de Zagreb, décrochant une 81e victoire en Coupe du monde qui la rapproche à une longueur du record de sa compatriote.

Mikaela Shiffrin remporte une cinquième course de suite en Coupe du monde. AFP

Lindsey Vonn vacille. L’Américaine n’est plus très loin d’être détrônée dans l’histoire du ski féminin par Mikaela Shiffrin. Cette dernière a décroché une 81e victoire en Coupe du monde, ce mercredi, en écrasant le slalom de Zagreb. Encore une et elle égalera le record détenu par sa compatriote américaine. Cet événement pourrait même intervenir dès ce jeudi, à l’occasion du deuxième slalom organisé dans la station croate.

Sur la neige 100% artificielle de la piste Sljeme, qui culmine à 1000 mètres d’altitude seulement sur la colline de Zagreb, Mikaela Shiffrin n’a laissé aucune chance à la concurrence. Elle a d’abord réalisé le meilleur temps de la première manche, en 48’’93, avant d’assurer le coup dans la deuxième (4e en 47’’49). En cumulé, elle devance de 76 centièmes la Slovaque Petra Vlhova, tenante du petit globe de la spécialité. Le podium est complété par la Suédoise Anna Swenn Larsson (+1’’21).

Sur un nuage depuis trois semaines, Shiffrin remporte une cinquième course de suite sur le circuit mondial après le super-G de Saint-Moritz et son triplé la semaine dernière à Semmering (deux géants et un slalom). Par la même occasion, elle accroît son avance en tête du classement général: elle compte désormais 389 points de plus que sa dauphine, Vlhova. «Je suis très heureuse, réagissait-elle à chaud. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai produit mon meilleur ski sur les deux manches. J’ai pris les risques dont j’avais besoin. C'est un sentiment incroyable quand tout se passe comme ça.»

La belle surprise Camille Rast

Du côté des Suissesses, Wendy Holdener échoue au pied du podium pour 17 centièmes. La Schwytzoise de 29 ans, victorieuse des slaloms de Killington (États-Unis) le 27 novembre et Sestrières (Italie) le 11 décembre, termine 4e à 1’’38 de Shiffrin. La belle surprise du jour est venue de Camille Rast (23 ans). 9e à l’issue du premier run, la Valaisanne a confirmé dans la foulée pour terminer à une brillante 6e place (+2’’73). Son meilleur résultat en Coupe du monde depuis près d’un an.

Autres Valaisannes, Elena Stoffel (26 ans) et Mélanie Meillard (24 ans) se sont respectivement classées 15e (+3’’62) et 18e (+3’’68), devant l’Obwaldienne Michelle Gisin (29 ans), encore en difficulté (21e, +3’’88). L’Uranaise Aline Danioth (24 ans) a, elle, enfourché après une première manche encourageante (11e). Enfin, les Saint-Galloises Nicole Good (25 ans) et Lorina Zelger (23 ans) ne sont pas parvenues à se qualifier pour la deuxième partie de l’épreuve.

BCH/JSA

