Vallon de la Venoge – Encore un projet d’envergure au pied de Vufflens-la-Ville Les CFF et les sociétés Coop, Valorsa et H2M projettent de construire sept voies de transbordement rail-route. Des activités seront rapatriées de Penthalaz. Sylvain Muller

La plateforme de transbordement rail-route des CFF, accompagnée par des infrastructures pour Coop, Valorsa et H2M, sera construite sous les yeux des habitants de Vufflens-la-Ville, sur la petite parcelle verte en dessus du bâtiment rouge vif tout à gauche de cette image. Au centre de l’image, le secteur nord de la zone industrielle. 24 HEURES – CELLA FLORIAN

Le chargement des gros containers verts de Tridel et des betteraves à la gare CFF de Cossonay-Penthalaz, ce sera bientôt terminé. Ces deux activités vont être déplacées de 4 km au sud, dans la zone industrielle d’Aclens – Vufflens-la-Ville. Les sociétés H2M, spécialisée dans les sables et graviers, et Coop se grefferont sur le projet.