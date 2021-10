Montreux Jazz d’automne – Encore un rendez-vous montreusien Workshops, sessions d’écoute et évidemment concerts au menu de ce petit festival automnal. Boris Senff

Shabaka Hutchings, l’un des invités de marque du volet automnal du Montreux Jazz. DR

Depuis la pandémie, il n’y a plus de saisons et les festivals se bousculent à des dates inattendues. Le Montreux Jazz, lui, rescapé de l’été mais en mode réduit, remet le couvert à l’automne, du 27 au 30 octobre au Petit Palais, en face du Palace.

Ce volet automnal n’est pas très ample non plus mais ne manque pas de piquant avec de nombreux rendez-vous étonnants. Du côté des saxophonistes, après Shabaka Hutchings mercredi, ce sera au tour de Jowee Omicil d’animer un workshop ce vendredi (18 h). Les «Music Listening Sessions» exhument les enregistrements de concerts fameux: Deep Purple en 2011 (je 28, 19 h), Leonard Cohen en 1976 (ve 29, 19 h) et Gilberto Gil en 1978 (sa 30, 19 h).

Et Montreux ne serait pas Montreux sans des concerts, avec ELÆNA et Mischgewebe jeudi, et Roxane et The Woodgies vendredi. Seul rendez-vous payant, le concert de clôture de la Montreux Jazz Academy, qui réunit samedi Shabaka Hutchings et Jowee Omicil sur une même scène, un souhait que ce dernier formulait cet été.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995, écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. @Sibernoff

