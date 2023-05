Yves Rocher quitte la Suisse – Encore une marque qui disparaît, «c’est vraiment dommage» Yves Rocher va fermer toutes ses boutiques en Suisse d’ici «quelques mois». Au lendemain de l’annonce, la clientèle peine à avaler cette décision. Thibault Nieuwe Weme

Yves Rocher va fermer toutes ses boutiques en Suisse. La nouvelle ébranle la clientèle lausannoise, qui valorise la marque avant tout pour son avant-gardisme écologique. ©Florian Cella/24H

Mardi après-midi sur la place Bel-Air, la boutique Yves Rocher sent bon les fragrances florales, et presque la normalité. Quelques jours avant la fête des mères, les clientes défilent, hument quelques échantillons, échangent conseils et sourires avec les vendeuses. On en oublierait presque la nouvelle, moins joyeuse, révélée lundi par la RTS: Yves Rocher s'apprête à plier boutique en Suisse.