Nouvelle défaite du LHC – Encore une performance bâclée Lausanne a concédé sa huitième défaite en onze matches. Face à Bienne (2-3), il a manqué de tout. Et pas qu’un peu. Grégory Beaud

Samuel Kreis a inscrit le but de la victoire après un contact licite avec Luca Boltshauser. keystone-sda.ch

Et pourtant, tout avait bien commencé. Etienne Froidevaux avait ouvert la marque face à Bienne, son futur club. L’ancien capitaine, toujours aussi irréprochable, avait montré la voie à ses coéquipiers qu’il quittera en fin de saison. Au beau milieu d’une période difficile, le coup de boost de la quatrième ligne était le bienvenu, surtout deux jours après un belle claque ramassée à Genève. Mais les hommes de Craig MacTavish n’ont pas réussi à capitaliser sur ce départ canon.

Pire, Lausanne a ensuite fait du Lausanne. Le LHC a même récité une partition qu’il commence à connaître par coeur. Supériorités numériques galvaudées, infériorité numérique mal maîtrisée, absence totale de réaction. Le trio dans l’ordre. Avant l’égalisation biennoise, les Vaudois ont patiné durant six minutes avec un homme de plus sur la glace. Pour quel résultat? Des solistes qui font leur numéro, un puck qui ne tourne pas et, finalement, une attaque inefficace. Les Seelandais ont ensuite montré aux Lions comment se déroulait un power-play de ce nom. Rathgeb, Cunti et Hügli ont parfaitement combiné en une touche pour le 1-1. Lorsque l’on ne se pose pas trop de questions, ce n’est finalement pas si compliqué, le hockey sur glace.