Engagé de longue date dans la défense professionnelle des agriculteurs broyards, Fabrice Bersier a le cuir épais. Président des tabaculteurs suisses, il aborde, pour la troisième année consécutive, la récolte de l’herbe à Nicot dans l’incertitude.

Si la météo a été radieuse pour la plante, c’est la prochaine fermeture de l’usine British American Tobacco (BAT) de Boncourt qui sème l’inquiétude parmi les producteurs, dont plus de 80% vivent dans la Broye intercantonale. Avec des hangars de séchage dans chaque village, la plante a dessiné cette région et s’est même fait une place sur les armoiries de Corcelles-près-Payerne.

«Avec la fermeture de l’usine BAT, c’est 32,7% du financement de l’achat du tabac qui pourrait partir en fumée dès l’année prochaine.»

En 2021, les conditions climatiques avaient été désastreuses, entraînant des rendements compliqués et l’arrêt de 10% des cultivateurs pour l’année suivante. Une tendance à la baisse qui s’affiche comme une constante depuis vingt ans. Les tabaculteurs étaient encore 330 pour quelque 700 hectares plantés en 2003, contre 120 et 370 hectares cette année. C’est que la culture est volontiers décriée et gourmande en main-d’œuvre. Il faut ainsi compter 1200 heures de travail annuellement par hectare contre une soixantaine pour du blé.

L’an passé, l’Association suisse pour la prévention du tabagisme attaquait cette culture traditionnelle sous l’angle écologique. L’association SwissTabac aurait donc bien aimé affronter une campagne 2023 plus tranquille. Il n’en est rien. Avec la fermeture de l’usine BAT, c’est 32,7% du financement de l’achat du tabac qui pourrait partir en fumée dès l’année prochaine. Et si l’association se dit confiante au moment de négocier la prise en charge de la récolte avec les deux industriels restants, rien ne dit que l’affaire est dans le sac.

Japan Tobacco International se dit conscient de sa «responsabilité pour la chaîne de valeur nationale». En même temps, Philip Morris dit clairement tenir au maintien de «la cohérence et du caractère distinctif de chacune de ses marques». En clair, il ne sera pas simple de modifier la recette. Pour donner du sens à une filière controversée, Fabrice Bersier risque bien de devoir encore se tanner la carapace.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.