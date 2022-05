Hockey sur glace – Encore victorieuse, la Suisse défiera les USA en quarts La sélection helvétique a battu l’Allemagne (4-3 tab) mardi à Helsinki. Reçue sept sur sept, elle termine en tête de sa poule et défiera les États-Unis jeudi en quarts de finale du Mondial. Chris Geiger - Helsinki

Les Suisses Fabrice Herzog, Enzo Corvi et Andres Ambuhl (de g. à dr.) n’ont encore pas concédé la moindre défaite en Finlande. AFP

Sept matches, 20 points. L’équipe de Suisse n’est pas passée loin de réaliser un carton plein historique au premier tour du Championnat du monde. Mardi, au Helsinki Ice Hall, la sélection à croix blanche a ajouté un septième succès à son compteur en dominant l’Allemagne (4-3 tab), mais a perdu son premier point depuis le début du tournoi.

Les hommes de Patrick Fischer terminent tout de même en tête du groupe A et défieront jeudi les États-Unis, quatrièmes de la poule B, en quarts de finale. L’heure de ce duel est encore à déterminer.

La merveille de Malgin

Rien n’a été facile pour la formation helvétique face à un adversaire qui pouvait encore prétendre à la première place du groupe en cas de victoire dans le temps réglementaire. Gênée par le fore-checking allemand, l’équipe de Suisse n’a bénéficié que d’un minimum d’espaces en sortie de zone. Mise sous pression, elle a montré des lacunes à la relance et a paru bien empruntée au moment de développer son jeu. Andres Ambühl, buteur magnifique sur l’ouverture du score (2e) et auteur d’une solide prestation d’ensemble, et ses coéquipiers se sont logiquement retrouvés menés au moment de rejoindre une première fois les vestiaires.

Salvatrice, cette première pause a permis aux Helvètes de retrouver leurs esprits. Et, plus important encore, un moyen de s’extirper du piège tendu par la troupe de Toni Soderholm. Pius Suter, d’un tir du poignet imparable, a d’abord permis à la sélection à croix blanche d’égaliser après 86 petites secondes dans la période médiane (22e). Puis, Denis Malgin a profité de l’unique avantage numérique suisse de la partie pour inscrire le but du match d’une merveille de slapshot (39e). Le but de l’attaquant des Zurich Lions est déjà le huitième inscrit en power play depuis le début du tournoi (33% de réussite au coup d’envoi).

L’Allemagne est bien revenue à la marque par l’intermédiaire de Matthias Plachta (48e), mais l’équipe de Suisse a eu le dernier mot lors de la séance de tirs au but grâce, notamment, à un Reto Berra infranchissable. La victoire aurait toutefois pu tomber bien avant si Timo Meier avait bénéficié d’un peu plus de réussite (deux montants) ou si Fabrice Herzog n’avait pas galvaudé une offrande de Nico Hischier (59e).

Allemagne – Suisse 3-4 tab (2-1 0-2 1-0) Afficher plus Helsinki Ice Hall: 3862 spectateurs. Arbitres: MM. Ohlund, Stano; Spur, Yletyinen. Buts: 2e Ambühl (Corvi, Herzog) 0-1, 12e Wissmann (Reichel / 5c4) 1-1, 16e Loibl (Seider, M. Müller) 2-1, 22e Suter (Malgin, Kukan) 2-2, 39e Malgin (Moser, Meier / 5c4) 2-3, 48e Plachta (Wissmann) 3-3. Tirs au but: Hischier 0-1, Loibl -, Riat 0-2, Plachta -, Suter -, Noebels -, Malgin -, Fischbuch -. Allemagne: Grubauer; Seider, M. Müller; Holzer, J. Müller; Wissmann, Wagner; Ehl, Gawanke; Plachta, Michaelis, Ehliz; Pfoderl, Reichel, Noebels; Fischbuch, Loibl, Karachun; Soramies, Kastner, Schmolz. Entraîneur: Toni Soderholm. Suisse: Berra; Kukan, Siegenthaler; Fora, Moser; Geisser, Egli; Marti; Riat, Hischier, Meier; Simion, Malgin, Suter; Ambühl, Corvi, Herzog; Miranda, Kurashev, Thürkauf; Bertschy. Entraîneur: Patrick Fischer. Pénalités: 1x2’ contre l’Allemagne; 4x2’ contre la Suisse. Notes: L’Allemagne sans Strahlmeier, Bittner, Stutzle (surnuméraires). La Suisse sans Aeschlimann, Glauser (surnuméraires), ni Scherwey (blessé).



Scherwey va rentrer en Suisse Afficher plus Tristan Scherwey, qui s’est blessé à la jambe droite dimanche lors du match contre la France, rentrera en Suisse mercredi. Suite à sa blessure et d’entente avec les responsables de l’équipe nationale et de son club, l’attaquant du CP Berne a décidé qu’il était préférable de revenir au pays, pour s’y faire opérer dans les plus brefs délais. «Nous aurions beaucoup apprécié pouvoir garder Tristan à nos côtés, a regretté Lars Weibel, directeur des équipes nationales. Il apporte un très bon état d’esprit et énormément d’énergie à l’équipe. Mais pour sa santé, il était plus judicieux qu’il rentre en Suisse.» / comm.

