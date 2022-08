La hausse des prix de l’électricité va coûter très cher aux entreprises qui s’approvisionnent sur le marché libre. En revanche, il semble probable que les citoyens et entreprises restés fidèles au marché contrôlé seront plutôt épargnés. Mais au-delà des prix, la question d’une pénurie d’énergie est sur la table. Depuis quelques semaines, les signaux en provenance de Berne se font pressants, tandis que le président de la Commission fédérale de l’électricité recommande aux citoyens d’acheter du bois et des bougies.

Que faire? À quoi s’attendre? À l’orée de l’automne on l’ignore encore, comme d’ailleurs les SIG, entreprise publique cantonale pourtant chargée d’appliquer les mesures de restriction décidée par la Confédération. Tirons-en cette conclusion optimiste: Berne fait du bruit, mais espère encore que tout se passera bien.

Sauf que ce n’est pas sérieux. Bien sûr, toute gestion de crise est difficile et celle de notre approvisionnement énergétique ne fait pas exception, puisque son ampleur dépendra de nombreux facteurs qui nous échappent: la rigueur de l’hiver, les livraisons effectives de gaz russe, la solidité du réseau électrique européen. Reste que des mesures d’économie faciles, qui demandent tout de même quelques semaines pour être effectives, devraient être prises dès maintenant, comme le blocage des chauffages collectifs entre 18 et 20 degrés, l’interdiction de l’éclairage des commerces et bureaux la nuit, etc. En résumé, agir vite limiterait les dégâts.

Ce discours vous semble familier? Il résume ce qu’on a appris de la crise du Covid! Et même si toutes les mesures ne s’avéraient pas nécessaires, elles accéléreraient la transition énergétique. Car ne nous y trompons pas, au-delà de la crise conjoncturelle russe, c’est bien ce point structurel qui s’impose, et pour longtemps.

