C’est vous qui le dites 10 août - Énergie, vaccination, prédateur, 1er août

Énergie

Zigzags dans la lutte pour le climat

Plus de chauffage électrique OK, le rendement est meilleur en dynamique qu’en thermique. On ne veut plus de combustibles fossiles, on fait des voitures, des vélos, etc., électriques. On ignore le problème des métaux rares qu’il faut pour les batteries et comment on les éliminera.

On prévoit que l’électricité va manquer, on en importera produite au charbon producteur de CO2. Les centrales nucléaires n’ont pas la cote suite aux accidents d’Ukraine et du Japon, mais qui précisons-le, ont été provoqués le premier par des inconscients et le second par un tsunami.