Énergies, consommation,

Éoliennes… et panneaux solaires!

Presque chaque jour nous lisons dans la presse le pour et le contre concernant les éoliennes. Je ne suis pas pour car en effet: gros impact de béton, de fer et l’acheminement du tout. Bruit, danger pour les oiseaux et défiguration du paysage. Il est vrai aussi que le vent n’est pas toujours présent!