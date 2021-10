C’est vous qui le dites 19 octobre - Énergies, initiative sur les soins infirmiers, transports publics vaudois

Énergies

La stabilité du réseau électrique

À propos de la lettre de lecteur de M. Jean-Marc Blanc intitulée «Cela n’empêchera pas les coupures» («24 heures» du 8 octobre 2021).

M. Blanc se trompe grandement lorsqu’il affirme qu’en l’absence de soleil le photovoltaïque ne fait pas l’affaire et que l’éolien ne produit pas en suffisance et par intermittence et qu’il faudra alors pour compenser importer d’énormes quantités d’électricité fossile ou nucléaire ou accepter les coupures.

Certes, les besoins et la production en énergie électrique sont sujets à d’importantes variations journalières, hebdomadaires et saisonnières; et ce malheureusement rarement en concomitance. C’est déjà le cas avec les centrales hydroélectriques au fil de l’eau et ce l’est également en ce qui concerne les sources d’énergies renouvelables plus récentes telles que le photovoltaïque et l’éolien.