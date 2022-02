L’invitée - Énergies renouvelables: pour des procédures plus rapides

Début février, le Conseil fédéral a annoncé sa volonté d’accélérer les procédures pour les installations productrices d’énergies renouvelables (hydroélectriques, éoliennes ou encore solaires). Il s’agit d’une étape importante, car elle s’inscrit dans le double objectif que nous devons atteindre: la garantie de l’approvisionnement de la Suisse (en renforçant le mix énergétique notamment) et la neutralité carbone.

Pour ce faire, les cadres légaux doivent évoluer tant au niveau fédéral que cantonal. En l’occurrence, dans son communiqué, le Conseil fédéral souhaite accélérer les procédures tout en préservant les droits démocratiques. Cela permettrait de gagner un temps précieux. L’installation de panneaux solaires serait, elle aussi, facilitée lors de rénovations ou de nouvelles constructions.

«Démontrer que nos institutions ont la capacité d’agir rapidement dans cette période charnière.»

Ces propositions d’évolutions sont décisives pour la Confédération et pour les Cantons. En effet, il ne sert à rien de déclarer l’urgence climatique si cela reste théorique et sans effets. L’urgence est réelle et je fais partie de celles et ceux qui estiment que nous pouvons relever le défi climatique en travaillant au sein de nos institutions en respectant notre démocratie et notre État de droit. Pour atteindre cet objectif, il nous faut démontrer que nos institutions ont la capacité d’agir rapidement dans cette période charnière. En ce sens, cette réforme s’inscrit pleinement dans cet esprit.

Le cadre légal doit évoluer sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan de l’aménagement du territoire. Ce domaine est toujours à la confluence d’enjeux publics (à l’image de la tension entre pose de panneaux solaires et préservation du bâti). Pour y faire face, dans une récente réponse à une consultation, le Conseil d’État soutient que les cantons doivent pouvoir nuancer les contraintes liées au maintien de l’identité d’un bâtiment lorsque le dossier comprend un concept d’assainissement énergétique global.

Laisser une marge de manœuvre

Dans le même état d’esprit, il défend le principe visant à laisser une marge de manœuvre aux cantons afin de pouvoir faire une pesée d’intérêts lors des projets de construction (hors zone à bâtir). Ainsi, pour le solaire, l’ambition est de pouvoir poser des panneaux à davantage d’endroits, que ce soit sur des constructions humaines comme les murs antibruit ou sur des éléments naturels à l’instar des falaises. Il est aussi nécessaire de simplifier les procédures en travaillant de concert avec les Communes.

L’ensemble de ces démarches convergent vers un même but: agir. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, les acteurs publics doivent prendre leur part en allégeant les procédures et en incitant les propriétaires privés qui font des démarches (pompes à chaleur, isolation des bâtiments, photovoltaïque). Unis et concentrés sur notre objectif, nous pouvons faire changer les choses.

Christelle Luisier Afficher plus Conseillère d’État, cheffe du Département des institutions et du territoire

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.