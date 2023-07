Un été au zénith (24/41) – «Enfant, j’ai passé deux ans à plat ventre sous le soleil de Leysin» Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la petite Parisienne Françoise R., frappée par la tuberculose, bénéficie d’une cure d’héliothérapie dans la station vaudoise. Elle raconte. Joëlle Fabre

Le balcon de La Nichée, à Leysin, sur lequel la petite Françoise (en arrière-plan, assise en tailleur sur son lit) a passé le plus clair de son temps au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour soigner sa tuberculose. DR

Grande amoureuse de l’astre solaire, Françoise R. en connaît un rayon. Le soleil, elle est pour ainsi dire tombée dedans quand elle était petite: «Je pense qu’il m’a guérie!» C’était fin 1945. Comme tant d’autres enfants au sortir de la guerre, elle allait avoir droit au plus grand bain de soleil qu’on puisse imaginer.

Été comme hiver, la fillette a passé deux ans couchée sur un vaste balcon des Alpes vaudoises avec un bob blanc à large bord vissé sur sa tête blonde toute frisée: «Quand il faisait frais, on nous mettait une chemisette ou on nous emballait dans une couverture. Et en cas de mauvais temps, on nous laissait à l’intérieur, sous des lampes. Mais, si ma mémoire est bonne, le soleil était presque toujours au rendez-vous.»

Les enfants malades de la tuberculose passaient leurs journées couchés à plat ventre dans leur lit, quasi nus sous le soleil. Sauf pour les grandes occasions, comme ici, en ce jour de fête nationale, le 1 er août 1946, où ils posent dans leurs plus beaux habits. Françoise est la petite blondinette frisée un peu rêveuse qu’on reconnaît au 3 e rang légèrement à gauche du centre de l’image. Au dernier rang, le couple de directeurs de La Nichée: Marthe (au centre) et Charles Graf. DR

À 85 ans, la Lausannoise d’adoption garde un souvenir très vif de sa découverte de la Suisse: «Je suis arrivée à Lausanne dans un des premiers trains de réfugiés français avec ma mère et ma petite sœur de 3 mois qui était toute bleue, tellement elle était mal nourrie. Une foule joyeuse nous attendait sur les quais. On nous acclamait comme des héros. Quand je suis sortie de la gare, j’ai eu un éblouissement en voyant les beaux chevaux de Lavanchy avec leurs charrettes chargées de bagages. Puis, j’ai vu ces choses d’un rouge incroyable accrochées aux fenêtres de l’autre côté de la place. J’ai demandé ce que c’était. Des géraniums! Je n’avais jamais rien vu de tel à Paris, sous les bombes.»

La Nichée, une clinique à visage humain

La petite famille jetée là par la guerre était censée rester en Suisse deux ou trois mois, le temps de se requinquer, hébergée à Lausanne chez la grand-mère maternelle. «Nous ne sommes jamais reparties. J’étais déjà très malade. Maigre et minuscule, on s’est vite aperçu que j’avais une petite fièvre permanente et une mauvaise toux. On m’a emmenée chez le médecin, le diagnostic est tombé: tuberculose pulmonaire. En un clin d’œil, je me suis retrouvée à Leysin, au Sanatorium vaudois des enfants. J’en garde très peu de souvenirs, et uniquement des mauvais. Attachée à ma mère comme une moule à son rocher, je pleurais sans cesse, je faisais pipi au lit – on m’avait d’ailleurs privée de culotte! J’imagine que nous étions trop nombreux pour qu’on s’intéresse à nos états d’âme. Dans ma chambre, il y avait une fillette avec un drain dans le dos – Édith – qui est morte peu après. Quant à moi, je n’en menais pas large. Mon genou s’est infecté à la suite d’une chute, un trou s’est formé, l’os était touché par la tuberculose.»

1 / 4 La clinique pour enfants La Nichée, à Leysin. Une carte postale marquée d’une croix par la petite Françoise pour indiquer à sa maman où se trouvaient sa chambre et la place de son lit sur le balcon. DR

Un mal pour un bien. Françoise est transférée dans un autre établissement, plus familial, où la vie sera plus douce. À la clinique pour enfants La Nichée, un gros chalet de trois étages avec de vastes galeries donnant sur le midi, une vingtaine d’enfants – quelques Suisses, des Belges et beaucoup de Français – font l’objet d’une attention accrue. Les garçons au premier, les filles au deuxième, comme l’atteste la petite croix dessinée par Françoise au dos de la carte postale terriblement touchante qu’elle envoie à sa mère en juillet 1946 et qu’elle a toujours conservée. «Sans doute qu’on m’avait un peu aidée à la rédiger, car je n’avais presque pas été à l’école pendant la guerre. J’ai appris à écrire à Leysin, couchée sur le ventre, sous le soleil. Du reste, quand je suis rentrée à la maison, j’ai mis du temps à m’asseoir à une table pour faire mes devoirs, j’étais tout le temps vautrée par terre.»

Allongés en rang d’oignons sur leurs petits lits en fer, un traversin sous la poitrine, tous les enfants étaient à la même enseigne: pratiquement nus sous leur chapeau de coton, afin d’exposer au maximum leur corps aux rayons salvateurs. «On faisait des puzzles, de petits colliers, des bracelets en perles, toujours à plat ventre. Sauf ceux qui étaient atteints de tuberculose osseuse – les pauvres gosses! Ils étaient cloués sur le dos, à l’extension.»

Manger, toute une histoire!

Au fil de son récit, Françoise sourit beaucoup, mais parfois son regard bleu s’embue. Elle se reprend aussitôt: «Le couple qui gérait la clinique habitait sur place: Monsieur et Madame Graf, que j’appelais tante Marthe et oncle Charles. Ils étaient gentils. Au début, je ne pouvais rien avaler, je vomissais la moindre bouchée. Si bien qu’ils m’ont prise chez eux pour me réapprendre à manger. Petit à petit, j’ai retrouvé un peu d’appétit. Mais le porridge, la camomille et les tartines à l’ail contre les vers, ça, j’ai toujours détesté!»

Françoise se souvient aussi très nettement du fameux docteur Rollier (lire l’encadré). «C’était le grand chef, il venait régulièrement à La Nichée avec ses assistants pour ausculter les enfants. On avait chacun un tableau accroché au pied du lit avec notre courbe de température et les résultats des rayons X, ce qui permettait de suivre toute l’évolution de la maladie. Nous étions littéralement obsédés par ces fiches qu’on scrutait avec angoisse – la nôtre et celle du voisin. Notre vie en dépendait.»

Le «docteur Soleil» qui a fait rayonner Leysin Le professeur Auguste Rollier a formé de nombreux médecins-assistants à Leysin. Dès les années 1900, il a fait de la station vaudoise le rendez-vous des «pulmonaires» du monde entier. Wikipédia Françoise se souvient bien du célèbre Dr Rollier, l’homme qui, dès le début du XXe siècle, a fait de Leysin le rendez-vous des «pulmonaires» du monde entier: «Il passait régulièrement voir les enfants avec ses assistants. L’un d’eux m’a d’ailleurs reconnue des années après, alors que je m’étais précipitée à l’hôpital paniquée parce que j’avais trouvé du sang sur mon mouchoir. Heureusement, c’était une fausse alerte.» Auguste Rollier ouvre sa première clinique à Leysin en 1903, Le Chalet, destinée aux enfants. C’est le début d’un véritable empire: en 1940, il est à la tête de 18 cliniques accueillant près de 1500 tuberculeux qui bénéficient aussi de ses techniques orthopédiques. Le Dr Rollier s’inspire à la fois de la médecine géographique, qui tire parti du climat, et de l’héliothérapie du Danois Niels Ryberg Finsen et du Grison Oskar Bernhard pour mettre au point sa «cure solaire». Destinée avant tout aux malades atteints de tuberculose extrapulmonaire et ostéoarticulaire, elle mise sur les effets stimulants de l’air pur d’altitude et du bain de soleil pour l’ensemble de l’organisme.

Pèlerinage alpestre

Septante-huit ans, trois enfants et six petits-enfants plus tard, celle que tante Marthe surnommait affectueusement «mon petit creveton» accepte – non sans appréhension – de retourner avec nous sur les lieux de son enfance meurtrie. Transformé en résidence privée de trois appartements, le chalet est toujours debout, incroyablement identique à celui de ses souvenirs, à Feydey, sur les hauts du village.

En juin dernier, Françoise R., 85 ans, est revenue à Leysin avec beaucoup d’émotion, plus de sept décennies après sa cure d’air et de soleil à la clinique de La Nichée (un minisanatorium transformé en trois appartements, qu’on aperçoit à l’arrière-plan). FLORIAN CELLA

«Et ils ont même gardé le nom, ça me touche beaucoup.» On se risque à sonner. Eamon Raleigh, un Irlandais tombé amoureux de la station vaudoise, nous ouvre gentiment sa porte, sensible à la requête de Françoise. «You’re not the first one, ce n’est pas la première fois qu’un ancien curiste revient ici en pèlerinage», explique-t-il en nous emmenant sur sa terrasse face au glacier du Trient et aux Dents-du-Midi.

Françoise ouvre de grands yeux incrédules sur ce panorama mille fois contemplé, remonte le temps, et cherche à apercevoir, à travers les arbres qui ont poussé, la voie de chemin de fer qu’elle observait fébrilement, les jours de visite: «C’était le train de tous les espoirs et de tous les désespoirs», soupire-t-elle.

«J’avais de la chance par rapport à la plupart des autres enfants dont les parents vivaient à l’étranger. Ma mère et ma grand-mère venaient me voir à tour de rôle, deux ou trois fois par mois. C’était de grands événements pour moi. Bien des années plus tard, ma maman m’a avoué que ces voyages étaient un véritable supplice pour elle. Car à l’aller, le train transportait des dizaines de cercueils vides. Et, quand elle redescendait, il y avait immanquablement des personnes en pleurs dans son wagon, catastrophées par l’état de santé de leurs proches. C’était très éprouvant pour une maman.»

Les affres de la rééducation

De sa guérison, de son retour à Lausanne, Françoise ne garde curieusement aucun souvenir. En revanche, le long calvaire qu’elle a traversé ensuite pour récupérer ses capacités musculaires l’a marquée à jamais. Restée trop longtemps couchée, la fillette souffre d’une déviation de la colonne vertébrale. Elle est contrainte de dormir dans un plâtre et se rend deux fois par semaine à l’Hospice orthopédique pour y subir toutes sortes de thérapies. «Suspendue par la tête, je devais tenir un bâton pour redresser mon dos, le tout suivi de bains de lumière et de rudes massages … Ces supplices se sont poursuivis jusqu’à mes 13 ans. Mais vous voyez, je suis toujours là, et je me porte plutôt bien!»

Joëlle Fabre

