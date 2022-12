En concert – Enfant terrible du rock anglais, Peter a vaincu Doherty Folie médiatique, dope, démesure rock: le musicien star des Libertines est revenu de tout. Et traduit en voix et en notes les images apaisées de son exil normand, le 16 décembre à Pully avec Frédéric Lo. Francois Barras

L’été dernier, Peter Doherty retrouvait The Libertines (ici à Glastonbury) près de 20 ans après leur succès monstre. AFP

On peut retourner la chose dans tous les sens – et ce n’est pas aisé, eu égard à son mètre 90 et aux quelques kilos superflus récemment amassés – mais parmi les plus improbables survivants du rock anglais, Pete Doherty trône à la première place. Qui aurait parié que le jeune gandin des Libertines, enfant destroy du nouveau siècle qui montrait ses lettres et ses ecchymoses à tous les passants et offrit à Londres son dernier grand frisson de débauche rock’n’roll, qui donc aurait imaginé le retrouver vingt ans plus tard non seulement en vie, mais assagi, apaisé, installé dans la campagne normande en compagnie de son amoureuse? Flattant la muse en compagnie du multi-instrumentiste Frédéric Lo? Jouant même à cette occasion dans des salles aux places assises plus adaptées à l’écoute attentive qu’au pogo furieux? En l’occurrence celle de l’Octogone, à Pully, dimanche 11 décembre.