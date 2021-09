Grain de sable - Enfants d’une même patrie

Guy Parmelin s’inquiète, à juste titre, de la montée des tensions, voire de la violence liée à la gestion de la pandémie. À Berne comme dans les cantons, les responsables doivent faire face à des insultes et des menaces. En conséquence, lors du point de presse du Conseil fédéral, le 1er septembre dernier, le président de la Confédération s’est fendu d’un appel au calme particulièrement solennel. D’abord en allemand, puis en français: «Mesdames et Messieurs, l’ennemi, c’est le virus, pas les concitoyens et les concitoyennes qui pensent différemment. Si je souligne aujourd’hui cette apparente évidence, c’est que j’observe avec une grande inquiétude une montée des tensions. Chacun et chacune a le droit de se forger son opinion, mais personne n’a à subir des agressions parce que son point de vue n’est pas partagé par d’autres. Le débat et la critique sont acceptables, mais pas le mépris ni la violence.»

Ce n’était pas la première fois que Guy Parmelin invitait à l’apaisement: «La violence ne mène à rien», avait-il énoncé lors de la campagne sur les initiatives antipesticides.

«Des incompréhensions qui creusent de véritables abîmes entre les enfants d’une même patrie.» «Exhortation du Jeûne» du Conseil d’État vaudois, septembre 1920

Faut-il rappeler que le Bursinois est membre d’un parti dont certains leaders, habitués à pratiquer abondamment le mépris envers leurs adversaires et à flirter avec l’insulte, ne cessent de dénigrer le Conseil fédéral et tout particulièrement le responsable de la Santé publique, Alain Berset? Dont une représentante compare la Suisse à «une dictature» à la tribune du Conseil national? De sa part, c’est quand même un peu fort de café. Mais là n’est pas notre propos.

Car nous pouvons être sûrs d’une chose: des divisions, parfois féroces, la Suisse en a connu d’autres. Pas besoin de remonter jusqu’à la guerre du Sonderbund. Il y a un siècle, la Suisse vivait une triple crise, à la fois économique, sociale et politique. En septembre 1920, le Conseil d’État vaudois, dans son «exhortation du Jeûne», message gouvernemental à caractère spirituel, regrettait «des divisions intérieures de toutes natures, des haines sociales qui semblent parfois irréductibles, des incompréhensions qui creusent de véritables abîmes entre les enfants d’une même patrie».

Rien de nouveau sous le soleil, donc (hélas). Sauf qu’à l’époque, le gouvernement vaudois, présidé par le radical rollois Charles Fricker, pouvait encore en appeler au Grand Architecte: «Grâce en soit rendue à Dieu, il y a chez nous un peuple qui travaille dur et sans se plaindre, un peuple aux saines traditions, qui pense, qui lutte, qui prie, qui conserve malgré tout et s’efforce d’inculquer à ses enfants son idéal de devoir, de grandeur et de beauté morales.» Cette référence au divin, le président de la Confédération ne s’y risque plus.

