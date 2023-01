La famille est composée d’individus qui négocient les uns avec les autres, leurs statuts, leurs rôles et leurs prérogatives. Chacun a une position unique dans le groupe familial.

La famille est un système de relations, et l’on ne peut pas comprendre de manière isolée la relation fraternelle sans faire référence aux autres relations, qui peuvent être des relations de coopération ou des relations d’opposition, de conflit.

«Le conflit avec le frère ou la sœur peut être une manière détournée de vivre un conflit avec le père ou la mère.» Naum Frenck, pédiatre et thérapeute de famille à Lausanne

Le conflit avec le frère ou la sœur peut être une manière détournée de vivre un conflit avec le père ou la mère, la frustration se déchargeant plus facilement sur ce rival plus accessible. Donc, le conflit fraternel ne peut être compris qu’en faisant référence aux autres conflits familiaux.

Sous le terme «rivalité», on regroupe les sentiments de jalousie, d’envie, de compétition, que connaissent les frères et sœurs, et les conflits qui en découlent.

La jalousie se réfère à la peur de perdre quelque chose qui a été gagné par la faute de quelqu’un. La jalousie à l’égard d’une sœur est l’un des facteurs qui permettent la différenciation entre moi et l’autre, de se dégager de la confusion d’identité et de rôle.

L’envie ne concerne pas les biens de l’individu, mais ceux d’autrui. Il ne s’agit pas ici de protéger sa propriété ou ses privilèges, mais de convoiter ceux d’autrui.

La compétition fait référence à deux personnes désirant les mêmes biens ou avantages, non encore attribués.

Le germain est un obstacle à l’appropriation des parents. Même nom de famille, mêmes parents, même maison, même tout! Exister, dans la famille, c’est se différencier.

Le comportement et le rôle d’un enfant dans une famille seront déterminés par le rôle qui lui est attribué par ses parents et sa fratrie, et par le rôle qu’il se donne et qu’il prend afin de se singulariser.

La comparaison entre les enfants faite par les parents peut générer un conflit dans la fratrie.

Comparaison défavorable: «C’est dégoûtant, même le bébé ne renverse pas tout sur lui!»

Comparaison favorable: «Si seulement ton frère étudiait comme toi. Il est incapable de se concentrer plus d’une minute.»

Les parents ont tout intérêt à prendre conscience de l’extraordinaire sensibilité des enfants aux injustices potentielles. La décision égalitaire produit plus de conflits que la décision équitable. Au lieu de se soucier de donner exactement la même quantité, il faut chercher quels sont les besoins de chaque enfant. L’appréciation différentielle aidera davantage les enfants que les traitements préférentiels.

N’oublions pas que la relation de fratrie est celle qui nous permet de nous entraîner à nos relations sociales jusqu’à la mort.

