Suisse – Enfants placés: le délai d’indemnisations est supprimé La limite temporelle imposée aux personnes victimes de placements forcés dans leur enfance pour déposer une demande d’indemnisation a été levée.

Jusqu’en 1981, des dizaines de milliers d’enfants et adolescents ont été placés par les autorités dans des exploitations agricoles comme main-d’œuvre bon marché. (Photo prétexte) KEYSTONE

Les victimes de placements forcés qui veulent déposer une demande d’indemnisation pourront le faire sans limite temporelle dès le 1er novembre 2020. Le Parlement fédéral avait décidé de supprimer le délai de dépôt des requêtes le 19 juin.

Les victimes de placements forcés dans leur enfance ou d’autres mesures de coercition jusqu’en 1981 pourront désormais déposer une demande d’indemnisation en tout temps, rappelle l’Office fédéral de la justice (OFJ) vendredi dans un communiqué. La modification de la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) entre en vigueur le 1er novembre 2020.

De milliers d’enfants

Jusqu’en 1981, des dizaines de milliers d’enfants et adolescents ont été placés par les autorités dans des exploitations agricoles comme main-d’œuvre bon marché, dans des foyers sévèrement gérés, voire dans des établissements pénitentiaires, écrit l’OFJ sur son site internet. Ces placements étaient parfois imposés sans décision judiciaire.

«Ces enfants et adolescents furent victimes de souffrances et d’injustices. Ils y ont souvent subi de la violence physique et psychologique, des mauvais traitements, des abus sexuels et y étaient violemment battus», souligne l’OFJ. Des femmes ont en outre été forcées de consentir à un avortement, à une stérilisation ou encore à l’adoption d’un ou de plusieurs de leurs enfants.

