Musique romande – Enfin, Billie Bird s’envole Près de dix ans après son apparition dans la scène musicale, Elodie Romain publie un premier album à la grâce affirmée. Rencontre avec une artiste qui ne doute plus. Francois Barras

Elodie Romain alias Billie Bird dans son stamm lausannois de la Couronne d’Or. Malgré son nom solo, l’artiste a le goût du collectif. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

«Aujourd’hui, pourquoi se hâter? Aujourd’hui, pourquoi résister? L’incertitude finira bien par me tuer.» Il faut une certaine dose de courage – et de talent – pour poser en préambule, dans la première chanson de son premier disque, le résumé exact de sa vie d’artiste. La mise en abyme d’«Incertitude» est vertigineuse. Et sa prédiction heureusement démentie par l’existence même de cet album, preuve que Billie Bird a finalement choisi et rangé au rayon des mauvaises habitudes ces «rétentions», comme elle les nomme, qui l’arrimèrent si longtemps au creux du nid.