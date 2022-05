Festival de musique – Enfin, le Québec revient envahir Pully Du 5 au 11 juin, les agapes helvético-canadiennes reprennent. Au menu: de Lynda Lemay à Charlotte Cardin en passant par l’inoxydable Charlebois. Francois Barras

Avec le Covid, certains festivals ont été plus punis que d’autres. Ceux qui, par exemple, fonctionnent sur un tempo bisannuel et dont la dernière édition fut en 2018. Faites le calcul: contraint de renoncer à ses éditions 2020 puis 2021 face aux incertitudes et autres interdictions liées à la situation sanitaire, le Pully Lavaux à l’heure de Québec revient après… quatre années blanches! Cruel, à défaut d’un juron mieux senti dans la langue de Robert Charlebois.

Le chanteur sera là, cependant, du 5 au 11 juin, comme bien des invités fidèles à ce singulier rendez-vous créé en 1996 par Rico Pierrard et d’autres amateurs pulliérans de la chanson québécoise. À l’origine exclusivement dédié à cette scène francophone, il a – un peu – ouvert ses écoutilles à une offre romande, voire française, puisque le phénomène Amir sera sur la scène de la salle Arnold Reymond, le 7 juin. «À vrai dire, nous l’avions contacté en 2020 alors que les avions depuis le Canada ne décollaient plus, se souvient le directeur Michel Marguerat. Nous ignorions sous quelle forme nous pourrions faire une édition, qui fut finalement abandonnée. Mais le contact est passé, nous avons voulu maintenir sa présence cette année.»

«La plupart de ces artistes étaient prévus en 2020 puis en 2021. On a gardé les contrats sur la table.» Michel Marguerat, directeur de Pully Lavaux à l’heure du Québec

Autre motif de satisfaction, en dehors de vivre enfin sa 2e édition en tant que directeur du festival, le successeur de Rico Pierrard salue la venue de Charlotte Cardin, récemment auréolée de quatre Juno, l’équivalent québécois des Victoires de la musique – dont l’album et l’artiste de l’année. «Nous avions encouragé Paléo à la faire jouer en 2019 en découverte. Elle aurait dû être à Pully en 2020. Ça fait trois ans qu’on la suit et qu’on l’attend, ce sera vraiment un bel aboutissement.»

Épaules solides

Avec 20’000 visiteurs en 2018 et 200 bénévoles pour les accueillir, le festival garde les épaules solides à l’aube de sa 13e édition. Sur ses trois scènes, dont la nouvelle scène Guy Bel pour le festival off, il se prépare à caser, dans le désordre, les Cowboys fringants, Lynda Lemay, Isabelle Boulay, Charlebois, Cœur de Pirate, Fred Pellerin, Roxane Bruneau… «La plupart de ces artistes étaient prévus en 2020 puis en 2021. On a gardé les contrats sur la table.» Un facteur commun, hormis leur extraction de la Belle Province? «Franchement, il y en a peu. Entre des Cowboys qui viennent de Pluton et cartonnent toujours autant sans radio ni télé et une Roxane Bruneau sacrée meilleure interprète au Québec mais encore peu connue en Europe, on est dans deux univers très différents mais qui se retrouvent parfaitement dans un festival comme le nôtre.»

