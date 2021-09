Innovation au CHUV – Enfin une banque de lait maternel en Suisse romande Le lactarium sera actif début 2022. Une avancée de taille pour la santé des bébés prématurés ou malades. Marie Nicollier

Beaucoup de mères de prématurés ont des difficultés à allaiter leur bébé, alors que le lait maternel leur serait très bénéfique. Ici: une maman et son nourrisson au Service de néonatologie du CHUV. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)

On dénombre environ 300 lactariums en Europe et huit en Suisse alémanique. Mais rien de ce côté de la Sarine. La première banque de lait de Suisse romande, créée par le CHUV et Transfusion interrégionale CRS, sera en activité au début de l’année prochaine. Une offre très attendue – sans rémunération pour les donneuses – destinée aux bébés hospitalisés au CHUV qui sont prématurés ou malades. Considéré comme un véritable traitement pour ces nourrissons fragiles, le lait maternel est bénéfique pour leur santé et réduit le risque de certaines complications graves.