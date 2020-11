Formation musicale – Enfin une direction à la Haute École de Musique Deux ans après le limogeage brutal de l’ancien directeur général, la direction générale de la HEMU-CL a été constituée. Tour d’horizon d’une institution en chantier. Cécile Collet , Matthieu Chenal

La nouvelle direction de la HEMU (de g. à dr.): Angelika Güsewell, directrice en charge du Développement de la recherche, Noémie L. Robidas, directrice générale, Alain Chavaillaz, directeur en charge du Développement de la formation, Andrew Ferguson, directeur administratif. Vanessa Cardoso

La refonte de la Haute École de Musique Vaud-Valais-Fribourg et du Conservatoire de Lausanne (HEMU-CL) est en cours. Noémie L. Robidas, la nouvelle directrice en poste depuis mars 2019, défend sa vision volontariste et collégiale en visioconférence depuis Toulouse, tandis qu’Angelika Güsewell, Alain Chavaillaz et Andrew Ferguson, fraîchement nommés à la direction générale, sont autour de la table à Lausanne. Une situation récurrente dans l’institution, qui affronte la crise sanitaire alors qu’elle est encore marquée par la crise institutionnelle récemment traversée.

La pandémie en fond sonore

Face à la deuxième vague, la HEMU-CL a reporté tous les projets avec grands effectifs et les cours théoriques sont donnés à distance. Pour le reste, «nous nous battons comme des lions pour garder de la vraie musique dans nos murs, car ça a manqué à tous pendant le premier confinement», dit Noémie L. Robidas.

«Les musiciens sont plus touchés que d’autres, privés de revenus en raison de l’impossibilité de jouer en public.» Noémie L. Robidas, directrice générale

Les examens reportés de la dernière volée ont pu être passés en présentiel. Malgré cela, les étudiants musiciens sont inquiets: «Des gestes de solidarité ont été accordés à certains de la part des HES et de la communauté HEMU, relève la directrice. Les musiciens sont plus touchés que d’autres, privés de revenus en raison de l’impossibilité de jouer en public.»

Lors de notre interview début novembre, la directrice Noémie L. Robidas nous recevait depuis sa maison de Toulouse. Andrew Ferguson, Angelika Güsewell et Alain Chavaillaz étaient (masqués!) à Lausanne. Vanessa Cardoso

Mise en musique de la nouvelle gouvernance

L’ancien recteur de l’Université de Lausanne, Dominique Arlettaz, avait été mandaté pour analyser la gouvernance de la HEMU-CL à la suite de la mise en «congé scientifique» du directeur général. Il imaginait une nouvelle direction générale (DG) transversale de 4 à 8 personnes, comptant des professeurs, couvrant la recherche, la formation et le domaine artistique, et représentant tous les sites. La DG actuelle - Noémie L. Robidas, directrice générale, Angelika Güsewell (recherche), Alain Chavaillaz (formation), Andrew Ferguson (administration) - ne comporte pourtant ni professeur ni direction artistique et ne représente que le site de la Grotte, à Lausanne. Les membres de la DG n’ont pas d’heures d’enseignement actuellement.

«L’idée est de décentraliser les fonctions de direction au sein de l’institution.» Andrew Ferguson, directeur administratif

«J’ai souhaité très fort une direction artistique, mais le recrutement a été infructueux», explique Noémie L. Robidas. Une commission artistique, créée en décembre et comportant les directeurs de sites, se réunit une fois par mois. Privé de directrice depuis mai (lire encadré), seul le site du Flon (Jazz et Musiques actuelles) n’est donc pas du tout représenté au plus haut niveau. Pour pallier ce manque, la direction administrative et les RH y déménageront fin novembre. «L’idée est de décentraliser les fonctions de direction au sein de l’institution», explique Andrew Ferguson. Un tournus à Fribourg et Sion est aussi envisagé. «La direction ne doit pas être considérée comme une menace, mais comme un support dynamique pour une seule école», résume Noémie L. Robidas.

Le Flon sans tête Afficher plus Le site du Flon est le seul qui ne dispose pas de direction, et cela depuis mi-mai 2020. Alertée d’une «détérioration du climat au travail» dans les filières Jazz et Musiques actuelles, réunies au Flon sous la direction de Laurence Desarzens, la direction générale et le conseil de fondation de la HEMU ont lancé un audit externe à fin janvier 2020. Au terme de cette analyse, mi-mai, les deux parties ont décidé que l’engagement de la directrice ne serait pas renouvelé à l’issue de sa durée de cinq ans, soit à fin août 2021. De surcroît, cette dernière, déjà «libérée de son obligation de travailler» durant l’audit, a été «libérée de ses fonctions de directrice» dès lors. Le salaire de Laurence Desarzens sera-t-il donc versé durant plus de quinze mois sans contrepartie? Liée par une «convention de départ», Noémie L. Robidas n’a pas pu répondre. Pour pallier ce siège vacant, François Vion, adjoint de direction au département des Musiques actuelles depuis le 1er septembre 2020, a reçu un mandat de représentativité pour le site du Flon au Conseil des directeurs. Thomas Dobler, adjoint au Jazz, y est invité selon l’ordre du jour. Laurence Desarzens sera-t-elle remplacée à terme? «Nous n’avons pas encore décidé, répond Noémie L. Robidas. De concert avec Messieurs Vion et Dobler, nous verrons les besoins réels de ces deux départements.»

Des méthodes pour mieux «vivre ensemble»

Une «charte éthique» sera rédigée pour la rentrée 2021, afin que «chacun évolue dans un climat constructif et respectueux», lit-on dans la stratégie 2020-2024 intitulée «Soyons HEMU!» Certains professeurs craignent qu’elle soit utilisée pour les museler. La DG dément. «Cette charte sera participative (professeurs, administration et étudiants), précise Andrew Ferguson. Elle portera les valeurs communes et les comportements clés, dans une idée de développement durable.»

«Avec la psychologie positive, il ne s’agit pas d’ignorer les difficultés, mais de miser sur les ressources.» Angelika Güsewell, directrice de la recherche

Autre élément censé rétablir une certaine sérénité, la psychologie positive a fait son entrée à la HEMU, par le biais d’Angelika Güsewell, dont c’était le sujet de thèse de doctorat. «Cette approche scientifique des conditions et facteurs qui contribuent à l’épanouissement des individus ainsi qu’au bon fonctionnement des groupes nous aide pour penser nos démarches. Il ne s’agit pas d’ignorer les difficultés, mais de miser sur les ressources, détaille-t-elle. Nous voulons une communauté où chacun puisse se sentir bien.»

Présidence des HEM suisses Afficher plus La nouvelle a même surpris la principale intéressée: Noémie L. Robidas est depuis cet automne la nouvelle présidente de la Conférence des Hautes Écoles de Musique suisses (CHEMS), qui regroupe celles de Lausanne, Genève, Berne, Bâle, Lucerne, Zurich et Lugano. Un an après votre arrivée à Lausanne, vous voilà catapultée dans la coordination nationale. Comment interpréter cette promotion? Ce n’était pas prémédité! Il ne faut pas la voir comme une volonté de pouvoir, mais plutôt comme un sens aigu du service et du partage. Au sein de ce collège, toutes les personnes avaient déjà fait leur tour de présidence. Avec Valentin Gloor, directeur du département Musique de la Haute École de Lucerne à la vice-présidence, nous sommes les derniers arrivés à la CHEMS et nous apporterons notre fraîcheur pour redynamiser son action. Quels sont ses défis? Dans le paysage des HES, nous devons rappeler aux autorités que l’enseignement de la musique coûte, mais rapporte énormément, de manière non quantifiable. Il faut augmenter la visibilité et la lisibilité du champ d’action de nos hautes écoles. Et votre force? Mon profil international et mon expérience de direction collégiale sont des atouts pour y arriver. J’ai envie que nos bonnes pratiques soient repérées à l’étranger, que la Suisse soit une force de proposition et de dialogue au-delà des frontières.

Un rayonnement artistique qui fait des envieux

Depuis la création de la nouvelle identité de la HEMU Vaud–Valais–Fribourg il y a dix ans, l’institution s’est imposée comme un acteur culturel fort, avec des moyens de communication importants. D’où l’impression souvent exprimée par des musiciens ou ensembles indépendants d’une concurrence presque déloyale. Pour Alain Chavaillaz, directeur de la formation, mettre les étudiants en situation avec des productions de type professionnel est une mission de base. Autant pour développer l’excellence des futurs diplômés sur le marché du travail que pour l’image de marque de l’école.

«Notre intention n’a jamais été de casser le marché avec nos productions.» Alain Chavaillaz, directeur de la formation

«Notre intention n’a jamais été de casser le marché, assure Alain Chavaillaz. Nous facturons à prix coûtant nos prestations de services, voire avec un léger surcoût. Nos productions prennent aussi des risques artistiques plus grands car nous avons moins de pression économique.» La concurrence est forcément rude dans une région lémanique à haute densité culturelle, mais non extensible à l’infini.

La Fondation culturelle HEMU-CL, précieux héritage

Créée en 2012, la Fondation culturelle HEMU-CL est une structure indépendante qui a pour but de récolter, gérer et distribuer des fonds, essentiellement privés, pour des projets spéciaux réalisés par les étudiants et professeurs, et pour soutenir les étudiants en difficulté financière. Dans la crise qui a secoué l’institution en 2018, la Fondation culturelle est restée indemne: elle est toujours présidée par Nicolas Gillard, ancien président du conseil de fondation de la HEMU-CL, et son secrétaire général est Hervé Klopfenstein, l’ancien directeur.

«Le périmètre d’action de la Fondation culturelle est bien défini. Il n’y a pas de conflits d’intérêts.» Noémie L. Robidas, directrice générale

Interrogée sur cette situation particulière, Noémie L. Robidas reconnaît que sa première réaction avait été circonspecte. Depuis qu’elle en a intégré le conseil avec le nouveau directeur administratif Andrew Ferguson, elle est rassurée: «Le périmètre d’action est bien défini. Je suis toujours d’accord avec les décisions – au service des projets, des élèves et des étudiants – et, à mon sens, il n’y a pas de conflits d’intérêts.»

Les Lausanne Soloists, ensemble à cordes qui réunit la crème des étudiants et des alumni de la HEMU, est l’un des projets phares soutenus par la Fondation culturelle. Nommé à la tête de l’OCL, Renaud Capuçon a déjà annoncé son intention d’abandonner leur direction artistique. Un successeur «inspirant» est pressenti.