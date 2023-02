Région lausannoise – Enfin une solution contre l’eau jaune au robinet Depuis 2019, des habitants de quatre communes, dont Bussigny, ont vu leur eau potable se charger en fer. Un traitement est appliqué depuis quelques semaines. Chloé Din

Depuis 2019, l’eau du robinet de plusieurs habitations est devenue jaune, notamment à Bussigny (ici en 2021). Pour certains, la situation a duré jusqu’à fin décembre 2022. PATRICK MARTIN

Ce pourrait être la fin d’un désagrément peu ragoûtant et qui dure depuis 2019 déjà. Dans quatre communes de la région de Lausanne – Bussigny, Boussens, Cheseaux et Étagnières –, l’eau potable avait soudain pris une coloration jaune dans plusieurs logements. Sur les réseaux sociaux, des habitants s’affichaient rebutés par une eau au goût et à l’odeur «horribles». Selon des analyses effectuées en 2021 par la RTS, sa teneur en fer dépassait les normes.