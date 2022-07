À la découverte de la Suisse – Engadine: le paradis des VTT Que l’on soit débutant ou sportif confirmé, cette région des Grisons offre une large palette de parcours pour chaque niveau. Toutes les infrastructures sont au service des vététistes: remontées mécaniques, train des chemins de fer rhétiques et hôtels bike friendly. En selle! Isabelle Jaccaud / Travelcontent

L’été, en Engadine, on troque les skis contre un VTT pour dévaler parfois les mêmes pentes qu’en hiver. SWISS-IMAGE.CH/MARKUS GERBER

Entre glaciers, bouquetins et rhododendrons, chacun trouve son bonheur en Engadine. L’été, on troque les skis contre un VTT pour dévaler parfois les mêmes pentes qu’en hiver: sans la neige, mais toujours avec un panorama alpin à… tomber. Ainsi, près de Corviglia, la montagne préférée des sportifs et qui domine Saint-Moritz, on trouve de nombreux flowtrails particulièrement sympas.

Six remontées mécaniques permettent de transporter les vélos. Le flowtrail est une piste ouverte à tous, une descente facile, fluide, sur une surface plane, sans sauts, ni obstacles comme des pierres ou des racines. Bref, le but est de s'amuser et de prendre du plaisir!

S’échauffer

Le Skillparks près de Corviglia. SWISS-IMAGE.CH/FILIP ZUAN

Aux débutants, il est recommandé de faire leurs premières expériences sur une pumptrack . Les pumptracks et skills parks de la région (à Pontresina, Silvaplana, Bever et Saint-Moritz) sont le meilleur moyen de se préparer avant d’emprunter des parcours. On peut y passer une journée fun en plein air avec toute la famille. Une pumptrack est une boucle composée de bosses et de virages relevés. Le circuit peut être parcouru autant de fois que l’on veut sans avoir besoin de pédaler vu la topographie. Prochaine étape, sauter avec le vélo de bosse en bosse avec un seul mot d’ordre : se lancer et s’amuser.

Pour les débutants

1 / 4 Après un bon échauffement, c’est le moment d’élargir ses expériences sur les flow trails. SWISS-IMAGE.CH/MARKUS GERBER

Après un bon échauffement, c’est le moment d’élargir ses expériences sur les flow trails en commençant par les plus simples, comme «marmotta flow trail», «foppetas flow trail» et «wm flow trail». Il n’y a que l’embarras du choix : avec neuf trails , entre 2 et 37 km de long, pour s’amuser en famille. La plus grande difficulté sera sans doute de ne pas se laisser distraire par la vue magnifique sur les lacs de l’Engadine !

Pour les ambitieux

1 / 4 Pour les cyclistes plus expérimentés, l’Olympia Flow Trail est un must. SWISS-IMAGE.CH/FILIP ZUAN

Pour les cyclistes plus expérimentés, l’Olympia Flow Trail est un must. Ce trail, également connu sous le nom de Corviglia Flow Trail, débute directement à la station de montagne de Corviglia. Il mesure près de 4 km de long et descend de 480 m en serpentant à travers un terrain rocailleux, puis des prairies alpines romantiques ainsi que des forêts de pins parasols parfumées. Touche d’histoire : le parcours longe en partie la piste olympique de ski de 1948.

Ceux qui ont envie d’un exercice plus long, à réaliser sur une journée, devraient absolument tester le parcours Bernina Express , nommé ainsi à cause du légendaire train rouge qui traverse le col de la Bernina. Un parcours pittoresque de Samedan à Poschiavo, où l’on passe brusquement de la fraîcheur du col de la Bernina aux températures méridionales de Poschiavo, à la frontière avec l’Italie. Le train des Chemins de fer rhétiques peut être utilisé de manière futée, de sorte que l’on descend plus que l’on monte.

Pour les cracks

1 / 4 Les vététistes avec une bonne endurance et une technique sûre ne doivent pas rater le circuit Padella-Corviglia Panorama Tour. SWISS-IMAGE.CH/MARKUS GERBER

Les vététistes avec une bonne endurance et une technique sûre ne doivent pas rater le circuit Padella-Corviglia Panorama Tour . Cet itinéraire circulaire de 41 km leur permet de découvrir les paysages de l’Engadine et de Saint-Moritz sous leur plus beau jour. Il offre des entrées intermédiaires avec trois téléphériques différents et peut donc facilement être réalisé en plusieurs étapes. Top pour faire le plein d’émotions ! Un peu plus court, mais tout aussi attrayant et avec une belle vue sur les 3000 m environnants, le tour qui descend du Piz Nair à Samedan propose aussi son lot de sensations.

En pratique Afficher plus Quel trail choisir? Il existe un très grand nombre d’itinéraires balisés en Engadine. Pour un coup de pouce afin de se repérer ou sélectionner un parcours sur mesure suivant la longueur et la difficulté voulues, il suffit de choisir ses critères sur www.maps.engadin.ch . Où réserver un vélo? Il est très simple de louer en quelques clics un vélo ou VTT ou de réserver un billet de téléphérique dans le shop de l’Engadine : booking.engadin.ch Où se loger? En Engadine, on trouve de nombreux hôtels bike friendly. On déniche facilement la bonne adresse grâce au filtre "mountain bike friendly hotel" avec classement parrégion ou par stations: booking.engadin.ch/en/accommodations .

