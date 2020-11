Composée de plus d’une centaine de professionnels de la santé et de citoyens concernés vaudois, l’association «Engagés pour la santé» travaille à l’élaboration de propositions concrètes pour défendre un système de santé non seulement équitable et accessible à tous, mais également respectueux de l’environnement, vu que le dérèglement climatique et les questions environnementales comptent parmi les facteurs principaux qui menacent son fragile équilibre.

À l’image des autres débats de société, des questions d’éthique sont au cœur de la majorité des 41 propositions d’action formulées par l’association à l’intention des politiques, des professionnels de la santé et de l’ensemble des citoyens. Bien que l’initiative pour des multinationales responsables vise avant tout à améliorer le sort des habitants des pays étrangers dans lesquels ces entreprises sont implantées, c’est pour les questions de santé, d’environnement et d’éthique qu’elle soulève que l’association tient à publiquement la soutenir.

«Nous ne pouvons pas fermer les yeux.»

En effet, nous ne pouvons pas fermer les yeux sous prétexte que les problèmes d’environnement et de santé générés par ces multinationales se déroulent loin de chez nous. Il est simplement inacceptable que la pollution de l’eau, du sol et de l’air induite par les pratiques de certaines entreprises suisses impacte directement la qualité de vie des habitants de ces régions et la biodiversité de leur environnement.

La plupart des multinationales respectent les règles, mais certaines sont sans scrupule et se moquent de la protection de l’environnement et des droits humains au travers de pratiques qu’on ne tolérerait pas chez nous mais qui restent admises au seul motif qu’elles garantissent leur rentabilité et leur compétitivité.

Droits humains bafoués

Comme le comité d’initiative, nous pensons que ces entreprises doivent répondre des violations des droits humains et des dommages environnementaux dans lesquelles elles sont impliquées. Il ne s’agit en aucun cas d’une prise de position contre les entreprises ou contre notre économie; il s’agit seulement de mettre fin aux agissements de quelques multinationales qui prétendent que bafouer les droits humains et le respect de l’environnement est nécessaire au maintien de leur équilibre financier, et de se munir d’une loi similaire à celles dont plusieurs pays européens sont dotés.

Notre association vise à garantir l’équilibre des systèmes de santé en promouvant la sauvegarde de l’environnement et la réduction des nuisances qui ont un effet néfaste sur la santé, où que ce soit sur notre planète. C’est pourquoi les Engagés pour la santé soutiennent l’initiative «Entreprises responsables» qui sera soumise au vote le 29 novembre.