Mobilité douce à Yverdon – Enjamber la Thièle sera beaucoup plus pratique pour les piétons Une large passerelle d’acier est mise à l’enquête vers la gare. Celle menant au centre commercial Bel-Air sera remplacée en mai par un modèle en bois. Fabien Lapierre

En 2024, la future passerelle reliera la gare au quartier Bel-Air. Elle sera parée d’une teinte vert réséda. Groupement Brauen Wälchli Architectes – Perret-Gentil

Elles sont des traits d’union évitant de fastidieux détours aux piétons et cyclistes yverdonnois, en surplombant la Thièle qui coupe en deux la cité thermale. La passerelle Bel-Air et la passerelle de la gare sont en fin de vie. La première est désormais inaccessible et sera remplacée d’ici à juin, tandis que la seconde est mise à l’enquête.