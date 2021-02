Développement durable – Enjeu capital pour le Parc Jura vaudois Le parc lance une consultation en ligne pour faire le bilan et imaginer l’avenir. Puis ce sera aux 30 Communes de renouveler leur soutien… ou non. Yves Merz

Le Parc naturel régional Jura vaudois a été reconnu d’importance nationale en 2013. Il vise la préservation des paysages et l’encouragement de l’économie régionale, notamment au travers d’activités de loisirs. VQH

2021 est une année charnière pour le Parc Jura vaudois (PJV). Ce printemps, le bilan de ses huit premières années sera soumis à l’Assemblée générale. Et cet hiver, les organes délibérants des 30 Communes diront si elles veulent prolonger leur engagement, comme l’ont récemment décidé les Communes membres du Parc Gruyère-Pays-d'Enhaut. «Le moment est important. C’est sur la base du bilan et des propositions de nos Communes et partenaires que nous allons rédiger notre nouvelle charte, qui devra être approuvée par le Canton et la Confédération, en vue du renouvellement du label «Parc» pour la période 2023-2032, avec, à la clé, les financements», explique le directeur Paolo Degiorgi.