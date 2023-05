Mexique – Enlèvement d’un groupe de migrants qui circulait en autocar Neuf migrants appartenant à un groupe enlevé mardi, alors qu’il circulait en autocar dans le nord-est du Mexique ont été retrouvés, ont annoncé les autorités locales.

Photo d’illustration REUTERS

Les autorités mexicaines ont déployé mercredi un vaste dispositif pour chercher les 41 migrants et deux chauffeurs enlevés la veille alors qu’ils circulaient en autocar dans le nord-est du Mexique.

Neuf migrants, qui appartenaient au groupe enlevé par une bande armée, ont réussi à s’échapper et ont été retrouvés errant sur une route entre Matehuala, dans l’État de San Luis Potosi, et Saltillo, dans le Coahuila, selon les autorités. Il s’agit de Vénézuéliens et de Honduriens âgés de 18 à 35 ans.

«Certains ont déjà été trouvés, (…) il y a un déploiement de la Garde nationale», a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador lors de sa conférence de presse quotidienne mercredi.

Selon les autorités et la compagnie de transport, les migrants étaient montés dans le bus à Tapachula, dans l’État du Chiapas (sud), porte d’entrée des migrants provenant d’Amérique centrale et du Sud qui se dirigent vers la frontière avec les États-Unis.

Selon la Confédération nationale des transporteurs, les ravisseurs exigent une rançon de 1500 dollars (1380 euros) par personne.

En avril, 35 personnes, dont des touristes mexicains et des migrants, avaient été enlevées alors qu’elles traversaient l’État de San Luis Potosi. Elles avaient été retrouvées à bord de cinq camionnettes, gardées par des hommes armés, dans une zone désertique. Début mai, les autorités mexicaines de l’État de Sonora (nord-est) ont retrouvé 10 migrants colombiens qui auraient été enlevés au moment où ils tentaient de franchir la frontière avec les États-Unis.

Ce type d’incident s’est multiplié ces derniers mois avec la hausse du nombre de migrants tentant de joindre les États-Unis avant l’expiration du Titre 42, une mesure adoptée pendant la pandémie pour verrouiller le pays. Ce dispositif activé en 2020 et qui a pris fin jeudi soir permettait de refouler immédiatement les migrants sans visa, y compris les demandeurs d’asile, au nom de l’urgence sanitaire.



AFP

